Prins Bernhard: ‘Zandvoort was er klaar voor, Zandvoort blijft er klaar voor’

Het had het weekend van de Dutch Grand Prix moeten zijn. Na 35 jaar wachten was het eindelijk weer tijd, had de badplaats eindelijk het Formule 1-circus weer mogen verwelkomen. In plaats daarvan liggen het dorp en circuit er dit eerste weekend van mei bij zoals ze er al weken bij liggen: stil. “Zandvoort was er klaar voor.”

Geen ronkende motoren die tussen de duinen door echoën. Geen driehonderdduizend fans die verspreid over drie dagen door de poorten stromen. Geen festivalsfeer. Geen Formule 1.

Afgelopen vrijdag hadden de vrije trainingen verreden moeten worden. Zaterdagmiddag de kwalificatie. Zondag natuurlijk de race. Het moment waarop sportief directeur Jan Lammers, zo vertelde hij FORMULE 1, zich het meest had verheugd? “Dat al die auto’s voor het eerst op de Tarzanbocht af gaan. Dat moment van ‘daar zijn ze weer’. Daar kan ik niet op wachten.”

Weer wachten

Voorlopig is dat echter juist het enige dat rest: wachten. Door de coronacrisis is het Nederlandse racefeestje voor onbepaalde tijd uitgesteld, met zelfs vanuit het circuit aan de kust geen zicht op een nieuwe datum. Met ontelbare vragen over hoe en wanneer er weer geracet kan worden, over spookraces en plekken op de kalender.

Nog geen twee maanden geleden werd het gefacelifte Circuit Zandvoort heropend door Max Verstappen. Het coronavirus greep wereldwijd al om zich heen, maar de besmettingen in Nederland vielen nog op twee handen te tellen. Verstappen stapte kort na het rondje Zandvoort op het vliegtuig naar Australië, de Formule 1 was nog gewoon van plan daar te racen. Twee maanden later is er nog geen meter gereden.

‘Zandvoort is er klaar voor’

Circuiteigenaar Prins Bernhard fietste drie weken geleden zelf nog een paar rondjes op ‘zijn’ circuit. Veel meer actie ziet ook Zandvoort deze dagen niet. “Vandaag had Super Friday moeten zijn”, schreef hij vrijdag op Instagram, op de dag waarop Zandvoort had gehoopt de meeste fans van het hele weekend te ontvangen, de Formule 1 er eindelijk weer had moeten rijden.

“Helaas is het ultieme racefestival uitgesteld. Maar het harde werk heeft zich uitbetaald”, benadrukt Bernhard. “Het circuit was er klaar voor. Circuit Zandvoort blijft er klaar voor. Wanneer er ook weer geracet kan worden.”

Voorlopig blijft het echter wachten. Iets wat ze in Zandvoort al 35 jaar doen, en nu noodgedwongen nog wat langer.

