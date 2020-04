Video: Codemasters toont eerste beelden van Zandvoort op F1 2020

Codemasters, de producent van het officiële F1-spel, heeft de eerste beelden van het virtuele Zandvoort getoond. Of de Formule 1 in 2020 op het duinencircuit racet is voorlopig erg onzeker, maar op F1 2020 kan je vanaf juli hoe dan ook racen op Circuit Zandvoort.

Codemasters lanceerde eerder deze maand een eerste trailer voor de 2020-editie van het officiële Formule 1-spel. In aanloop naar het weekend waarin de koningsklasse normaal gesproken had moeten terugkeren naar Zandvoort, toont de gameproducent de eerste beelden van het duinencircuit in het spel. Daarnaast maakt Codemasters ook bekend dat Max Verstappen samen met rivaal Charles Leclerc de cover van het spel siert in de Benelux.

Rij mee met Max Verstappen over Zandvoort, inclusief volgepakt tribunes en officiële F1-reclame.

