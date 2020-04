Game F1 2020 komt 10 juli uit: Zandvoort en manager-speelmode inbegrepen

Ontwikkelaar Codemasters heeft een nieuwe video voor F1 2020 gepubliceerd, inclusief beknopte informatie over de game. Het belangrijkste nieuws: het spel komt op 10 juli uit.

De kans is daarmee groot dat het digitale Formule 1-seizoen 2020 eerder aftrapt dan het echte, met de Formule 1 die stilligt vanwege de coronacrisis. F1 2020 moet echter op 10 juli in de winkel en online te koop zijn, voor de Playstation 4, XboX One, PC en Google Stadia.

Manage je eigen team

Tegelijkertijd met de bekendmaking van de launch date, heeft Codemasters ook een aantal nieuwe modes aangekondigd. Daaronder My Team, waarin je zoals de naam aangeeft je eigen team runt als coureur én manager en de strijd aangaat met bestaande teams.

Zandvoort, en een kortere kalender

F1 2020 bevat verder alle circuits van het seizoen 2020, dus dat betekent dat je voor het eerst in een officiële Formule 1-game op Zandvoort kunt racen. Het circuit van Vietnam is ook inbegrepen. Behalve in de Formule 1 kun je ook weer in de Formule 2 racen.

De carrièremode gaat ondertussen ook op de schop: deze is verder aan te passen, zodat je behalve het 22 races tellende seizoen, ook seizoenen van 10 of 16 Grands Prix kan afwerken. Een andere verandering aan de game is dat je ook weer splitscreen tegen elkaar kan racen op hetzelfde systeem.

Michael Schumacher-editie

Voor wie het wil, is er ook een Michael Schumacher Deluxe Edition te koop. Dit is een speciale versie van de game met extra Schumacher-content, waaronder vier van zijn iconische auto’s: de Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 en Ferrari F1-2000.