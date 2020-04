Leclerc over simracen met collega-coureurs: ‘Kunnen ons eindelijk als 22-jarigen gedragen’

Charles Leclerc stortte zich door het uitblijven van de seizoensstart en de lockdown-maatregelen helemaal op het simracen. Volgens de Monegask is het virtueel racen en streamen ervan de ideale manier om de miljoenen fans die momenteel thuis zitten, te vermaken. Bovendien geeft het de jonge generatie coureurs eindelijk de kans zich naar zijn leeftijd te gedragen. “In de toekomst blijf ik misschien wel actief in de virtuele racewereld, ik geniet ervan.“

Charles Leclerc maakte enkele weken geleden zijn virtuele debuut tijdens de Virtual Grand Prix van Australië. Leclerc won meteen de race, en ook afgelopen weekend was de Monegask de snelste rond het virtuele Shanghai International Circuit. Sinds zijn intrede in de simwereld gamet hij bij bijna dagelijks met Norris, Russell, Latifi en andere collega’s. Leclerc geniet van het simracen, al ziet hij het als meer dan zomaar een spel.

“We maken veel plezier, maar er zijn ook races die we heel serieus nemen”, vertelt hij aan Formula 1. “De officiële virtuele F1-races zijn eigenlijk best serieus, we willen allemaal winnen.” Leclerc ziet, net als andere fervente simracers, ook voordelen. “Het is een goede manier om scherp te blijven en te oefenen om met druk om te gaan.”

Leclerc behoort tot de jonge generatie coureurs die, na jaren tegen elkaar racen, samen de Formule 1 heeft bereikt. Het is een groep vrienden. Daarom is het niet vreemd dat hij, nu daar eindelijk tijd voor is, tijd met hen wil doorbrengen, zelfs als dat virtueel is. “We kunnen niet wachten om terug in de echte Formule 1 te racen, maar voorlopig komt dit het dichtst in de buurt. We hebben lol, dus dat is goed. Sinds ik met George (Russell, red.) en Alex (Albon, red.) in de F1 aankwam, hebben we het zo druk. Dan is er weinig tijd om met elkaar te praten. In een periode als deze hebben we die tijd weer gevonden”, legt Leclerc uit.

Volgens Leclerc is het simracen en streamen momenteel een ideale manier om F1-fans toch van races te voorzien. “Op dit moment is mijn prioriteit om de mensen thuis te vermaken en ook mezelf bezig te houden. Ik probeer een glimlach op hun gezicht te toveren. Dat lukt redelijk goed met de dingen die ik met George, Nicholas (Latifi, red.) en alle andere betrokken F1-coureurs doe.”

Bovendien toont het een heel andere kant van de coureurs. “Het laat de mensen zien hoe we zijn als normale mensen. We kunnen ons eindelijk gedragen als normale 22-jarigen, dat is net wat ik het leukste vind.” Daarom overweegt de Monegask ook actief te blijven in het simracen zodra alles weer wat normaal wordt. “In de toekomst blijf ik misschien wel actief in de virtuele racewereld, ik geniet ervan.”

