Vettel geen voorstander van ‘spookraces’: ‘Zijn saai en voelen vreemd aan’

Sebastian Vettel is geen voorstander van racen zonder publiek. Volgens de Duitser zijn GP’s achter gesloten deuren “saai” en “zouden ze vreemd aanvoelen”. Vettel vergelijkt de mogelijke ‘spookraces’ met GP’s in landen waar de F1 geen volle tribunes trekt. “Je zou kunnen zeggen dat we er in het verleden al een paar hebben gehad.”

Sebastian Vettel bespreekt bij Auto, Motor und Sport het plan van de Formule 1 om races achter gesloten deuren te organiseren. Op die manier zou het seizoen sneller van start kunnen gaan. Vettel heeft een duidelijke mening over racen zonder fans. “Als je kritisch bent kan je zelfs zeggen dat we in het verleden al eerder spookraces hebben gehad”, doelt Vettel op de GP’s in landen waar de F1 op weinig belangstelling kan rekenen.

“Ik ben er geen fan van”, gaat Vettel verder. “Races zonder publiek zouden saai zijn en zeker vreemd aanvoelen. Dat geldt voor ons ter plaatse, maar ook voor het publiek voor de televisie.” Volgens de Duitser zouden races zonder publiek zelfs voor de kijker thuis raar aanvoelen. “Er zullen zeker mensen zijn die toch zullen kijken. Maar zelfs voor hen zal de ervaring voor de TV niet hetzelfde zijn met lege tribunes”, zegt de Ferrari-coureur.

Ondanks zijn afkeer beseft Vettel dat de Formule 1 alle opties openhoudt. “Zo’n dingen moet je natuurlijk afwegen. Enerzijds is er het economische aspect van de Formule 1. In de eerste plaats draait het om overleven en dat de teams blijven bestaan. Anderzijds moet je aandacht besteden aan het imago van de sport. Een race zonder toeschouwers is niet juist, daarom denk ik dat we geen overhaaste beslissingen moeten maken. Naar mijn mening wachten we beter nog even.”

