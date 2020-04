Sebastian Vettel: ’10, 15 of 20 races, een titel is een titel’

Sebastian Vettel vindt alle titels evenwaardig, of een seizoen nu 20, 15 of maar 10 races telt. De kans het seizoen 2020 15 tot 18 races telt, het aantal waar F1-CEO Chase Carey op hoopt, lijkt onwaarschijnlijk, maar zelfs als het kampioenschap bestaat uit slechts 10 GP’s is de uiteindelijke wereldkampioen net zo waardig volgens de Duitser. “Je moet nog steeds de meest regelmatige coureur zijn.”

In normale omstandigheden zou 2020 met 22 races het langste seizoen in de geschiedenis van de Formule 1 zijn geweest. Door de wereldwijde coronacrisis is het afwachten hoeveel GP’s er in 2020 daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Ongeacht het aantal races, volgens Sebastian Vettel is het winnen van het kampioenschap van 10 races evenveel waard als een titel na 20 races.

Lees ook: Vettel laat weinig los over nieuw contract en minder salaris

“Ik weet niet hoe het zou voelen, omdat we dit soort omstandigheden nooit hebben meegemaakt”, vertelt Vettel in een videoconferentie. “In het verleden hadden we minder races, tegenwoordig telt een seizoen meer races. Ik denk niet dat het een groot verschil maakt.” Ongeacht het aantal races, regelmaat is altijd van belang volgens de Duitser. “Een seizoen is natuurlijk een seizoen, of het nu 10, 15 of 20, 25 races zijn. Je moet nog steeds de meest regelmatige coureur zijn.”

Vettel beseft dat een lager aantal races betekent dat de elke GP belangrijker wordt. “Met minder races is elke race belangrijker, maar het kampioenschap zou nog steeds het kampioenschap zijn”, herhaalt de viervoudig wereldkampioen.

Lees ook: Hamilton na zoveelste Ferrari-suggestie: ‘Er is nooit een droom geweest’