Zandvoort sluit spookrace niet bij voorbaat uit: ‘Onze morele plicht’

Een race zonder publiek op Zandvoort is toch niet geheel uitgesloten, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. Waar eerder de suggestie resoluut werd weggewuifd door sportief directeur van de Dutch GP Jan Lammers wil Van Overdijk niet bij voorbaat ‘nee’ zeggen. “Dan vind ik dat wij ook de morele plicht hebben om daarover na te denken.”

De regering besloot deze week dat er tot 1 september geen grote evenementen mogen plaatsvinden in verband met de corona-crisis. De FOM en de FIA zijn ondertussen hard bezig om races te regelen die naar het zich laat aanzien vooral zonder publiek verreden zullen worden.

‘Na 1 september ligt alles open’

Jan Lammers sprak gisteren nog zijn verbazing uit over het feit dat de fans die concessie op de koop toe nemen. “Dat had ik niet verwacht, het lijkt er dat als racefans de keuze zouden krijgen tussen races op televisie maar zonder publiek óf helemaal geen races, ze voor het eerste kiezen. Dat is verder niet van invloed op ons als Zandvoort maar dat verrast me wel. Dat had ik niet verwacht.”

“Kijk, persoonlijk snap ik die primaire reactie van Jan heel goed. Dat zou ook mijn eerste reactie zijn”, zegt Van Overdijk tegen Motorsport.com. “Als je het voor het zeggen zou hebben, dan wil je die allereerste editie in 35 jaar absoluut met 104.000 bezoekers vieren. We willen niets liever dan dat. Maar goed: de realiteit is nu even anders. We zijn afhankelijk van de FOM en FIA, maar misschien nog wel belangrijker: ook van onze overheid en de ontwikkeling van het virus.”

‘Wij zijn onderdeel van een keten’

De constant veranderende situatie helpt niet bij het plannen, constateert ook Van Overdijk. “Maar juist daarom werken we zoveel mogelijk op basis van wat we wel weten. Dat is allereerst dat het tot 1 september zeker niet kan, niet met publiek en ook niet zonder. En wat we verder weten is dat voor de periode daarna alles nog openligt”, aldus Van Overdijk. De directeur neemt daarbij vooral ook de positie van de sport geheel in ogenschouw.

“We moeten niet vergeten dat we onderdeel zijn van een hele keten. Op het moment dat er twee à drie teams binnen de Formule 1 omvallen omdat ze nul inkomsten hebben, dan zetten we misschien ook alle races voor de komende jaren op het spel. Je moet in deze tijd dus zeker naar het totale plaatje kijken.” En als de vraag vanuit de FOM dan komt, kan er in Zandvoort achter gesloten gereden worden?

“Dan vind ik dat wij ook de morele plicht hebben om daarover na te denken ja. (..) Als die vraag uiteindelijk komt, zullen wij er eerst over nadenken en vervolgens kijken hoe het concreet kan worden uitgewerkt. Maar laten we eerst maar eens afwachten of die vraag concreet aan ons gaat worden gesteld.”