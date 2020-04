‘Beslissing kalender in mei, twee races in Engeland en Oostenrijk’

Het management van Formule 1 maakt medio mei bekend wat er met het seizoen 2020 gaat gebeuren. Volgens Stuart Pringle, directeur van het circuit van Silverstone wordt daarbij de optie om twee keer op zijn circuit te racen serieus overwogen. Verder zou er ook een double feature voor Oostenrijk in de maak zijn.

In gesprek met The Guardian zegt Pringle dat zijn organisatie is gevraagd naar de mogelijkheden om races achter gesloten deuren te houden op het legendarische circuit. “We hebben regelmatig contact gehad met FOM, we zijn inderdaad gevraagd of we twee races kunnen houden zonder publiek. Dat kunnen we absoluut, we staan open om naar alle mogelijkheden te kijken.”

Gezondheid staat voorop

De teams en de FOM hebben vorige week al topoverleg gehad over het seizoen. Oostenrijk zou de mogelijke seizoensopener zijn, volgens Red Bull-topman Helmut Marko zijn twee races daar overigens ook een optie. Daarna zou er één, dan wel twee en of misschien wel drie keer op Silverstone gereden kunnen worden. “Alle combinaties zijn besproken”, zegt Pringle daarover. “Twee races in een weekend, of twee opeenvolgende weekenden. Ik heb alle vertrouwen in onze kennis om dit voor elkaar te krijgen.”

Pringle wil nog wel benadrukken dat wat er ook besloten wordt, in nauw overleg zal gebeuren met de overheid, de publieke veiligheid blijft leidend. “Het is belangrijk dat elke discussie over mogelijke races gepast is. Anders riskeren we de boodschap om thuis te blijven te ondermijnen, dat is iets wat we niet zouden willen.”

Racen op zondag en woensdag

Voor Oostenrijk is mogelijk ook een zogenaamde double feature in de maak. Helmut Marko ging daar dieper op in bij de tv-zender ORF: “Iedereen die bij de race aanwezig moet zijn, wordt vooraf getest. De focus zal liggen op een tv-evenement. Het eerste grote internationale sportevenement, onbetaalbare reclame en een testament van hoe efficiënt onze regering kan handelen.”

Marko, die nauw bij de organisatie betrokken is, bevestigde dat er ook gekeken wordt naar een scenario van twee races op de Red Bul Ring. “Daar hebben we inderdaad over gesproken”, zegt Marko over een eventuele kwalificatie op dinsdag en een race op woensdag, dat zou dan op 7 en 8 juli moeten gebeuren.