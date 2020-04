Geen Dutch GP in augustus: ‘We maken weer een pas op de plaats’

Geen grote evenementen tot in ieder geval 1 september, het is één van de beslissingen van het kabinet om de corona-uitbraak in te dammen. Dat betekent dat de organisatie van de Nederlandse Grand Prix opnieuw een pas op de plaats moet maken, meent Jan Lammers.

De terugkeer van de Dutch GP stond aanvankelijk voor 3 mei op de kalender maar werd door de wereldwijde crisis uitgesteld. Er was hoop dat het evenement mogelijk gepland zou kunnen worden in augustus maar daar kan in ieder geval een streep doorheen. “Dat is natuurlijk jammer”, zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, tegen FORMULE 1 Magazine. “Er verandert verder niet zoveel, was nog niets gepland maar we maken andermaal een pas op de plaats. We zijn niet enige GP-organisatie die in deze situatie zit.”

Lees ook: Jan Lammers preekt stilte: ‘Aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Op de vraag of september een optie is voor Zandvoort, koos Lammers er voor niet te antwoorden. “Ik denk niet dat het zin heeft om scenario’s door te nemen, dat kan morgen mogelijk weer de prullenbak in. Ieder antwoord roept alleen maar weer vragen op. Het is gewoon een rotsituatie voor iedereen. We hadden in Nederland echt het gevoel dat dit hét jaar zou worden, alles leek er klaar voor. Maar goed, wat er aan de hand is in de wereld, is veel erger natuurlijk. We hebben het nu over scenario’s terwijl iemand anders ergens in Nederland aan de keukentafel moet beslissen wie er wel en wie niet een rouwkaart krijgt. Het is niet te vergelijken.”

Verrast door animo voor spookraces

Racen zonder publiek blijft een no-go voor Zandvoort, zegt Lammers die wel verrast is over hoe fans reageren op de plannen van dergelijke spookraces. “Dat had ik niet verwacht, het lijkt er dat als racefans de keuze zouden krijgen tussen races op televisie maar zonder publiek óf helemaal geen races, ze voor het eerste kiezen. Dat is verder niet van invloed op ons maar dat verrast me wel. Dat had ik niet verwacht.”

Lees ook: ‘Beslissing kalender in mei, twee races in Engeland en Oostenrijk’

Voor het weekend in mei werden er aanvankelijk 300.000 toeschouwers over het gehele weekend verwacht. Het circuitpark zou elke dag afgeladen zijn. Om nog maar een scenario te noemen, een raceweekend met minder publiek om de 1,5 meter-regel te kunnen naleven, is dat een optie? “Nee, dat denk ik niet.”