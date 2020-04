Jan Lammers preekt stilte: ‘Aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort’

Wat een tijd had moeten zijn van voorpret en warmdraaien, van gelikte promofilmpjes en enthousiaste soundbites, is veranderd in een periode van onzekerheid en afwachten voor onbepaalde tijd. De tijd van zenden vanuit Zandvoort is te midden van de coronavirusuitbraak even voorbij. “De aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort.”

Bovenstaande uitspraak komt op naam van Jan Lammers, sportief directeur en spreekbuis van de Dutch GP. Maar als spreekbuis houdt Lammers het momenteel liever bij zwijgen, zo legt hij uit. “We willen de berichtgeving eigenlijk even stoppen tot er meer helder- en duidelijkheid is”, zegt hij. “Ieder antwoord roept namelijk nieuwe vragen op, en alles wordt zo breed en wijdverspreid geïnterpreteerd.”

Lees ook: Geruststelling voor gamers: Zandvoort en ook Hanoi zitten gewoon in F1 2020

Verwacht in dit artikel dan ook geen aankondiging over een nieuwe datum voor de Grand Prix, geen gespeculeer over de nieuwe kalender, geen theorieën over wanneer Nederland weer klaar zou zijn de Formule 1 te verwelkomen. “We willen in ethisch opzicht nu eigenlijk ook een voorbeeld geven, even pas op de plaats maken”, zegt Lammers. “De aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort”, doelt hij op de om zich heen grijpende coronacrisis. “Je moet de aandacht in de media nu laten aan maatschappelijk belangrijker onderwerpen, naar vraagstukken waar iedereen mee te maken krijgt. Dit gaat veel verder dan een autosportevenement. Wij maken nu pas op de plaats, om ook maar één procent de slachtofferrol in te nemen, is ongepast.”

Bewegend doelwit

Met het noodgedwongen uitstel van de eerste acht races (waaronder Zandvoort) en Monaco dat is geschrapt, hoopt de Formule 1 nu in Canada af te trappen, afhankelijk van hoe alles zich ontwikkelt. Het is wellicht optimistisch, net zoals de gesuggereerde augustusdatum voor Zandvoort. “Je moet je afvragen of augustus niet heel vroeg is, want dan zou je er vanuit gaan dat dit virus in juni of juli de wereld uit is. En dan nog moet je je afvragen of het gepast is dan feest te vieren terwijl half Europa getraumatiseerd is.”

De Nederlandse Grand Prix was immers opgetuigd als festival. “Zoiets moet ook passen. Er gebeurt te veel in de wereld om zelfzuchtig te zijn.” Zelfs uitstel naar 2021, klinkt het vanuit de organisatie, is niet uitgesloten. Lammers: “Het ethische, menselijke en morele gaat nu voor.”

Achter de schermen ligt de bal bij de FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media. Pas als zij eruit zijn, suggereert Lammers, valt er weer woord vanuit Zandvoort te verwachten. Maar: “Het virus regeert. De FIA en Formule 1 mikken op een bewegend doelwit. Wij kunnen in de tussentijd wel allemaal scenario’s doorspreken, maar dat heeft geen zin. Dat is lip service: praten om het praten. Dat willen we niemand aandoen: de fans niet, de media niet en onszelf niet. We moeten hetzelfde geduld vragen als we van de toeschouwers vragen.”

Het tot op heden enige concrete – en goede – nieuws voor die laatste groep aangaande de Grand Prix, is dat de organisatie bevestigt dat alle tickets geldig blijven.

Lees ook: Verstappen: Inhalen op Zandvoort hangt ook af van bandenstrategie

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis, status per GP: Singapore verder op slot

Andere tijden

Als sportief directeur en spreekbuis is Lammers dus voorlopig in ruste. Als altijd betrokken ‘medeburger’ wil hij – ‘puur op persoonlijke titel’- nog wel wat kwijt. “We kennen allemaal Andere Tijden Sport, maar dit is andere tijden leven. Alles wordt op de proef gesteld, en ik denk dat vooral je gezonde verstand gebruiken de beste oplossing biedt.”

De oplossing is onvermijdelijk gecompliceerd, weet Lammers. “Maar mensen kunnen er heel simpel een enorme bijdrage aan leveren door als je gezond bent, zuinig op jezelf te zijn en daarmee ook op de gezondheid van anderen. Het is je verstand gebruiken, niet meer contact met anderen hebben dan noodzakelijk en zo proberen het maximaal te controleren.”

Dit interview is afkomstig uit een een artikel uit FORMULE 1 nr. 03 van 2020. In FORMULE 1 nr. 03 lees je alles over de coronacrisis in de Formule 1, een dagboek van het gedonder down under en een interview met Alexander Albon. FORMULE 1 nr. 03 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen. Verzending is gratis als je de code ‘GRATIS’ gebruikt.