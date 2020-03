Geruststelling voor gamers: Zandvoort en ook Hanoi zitten gewoon in F1 2020

Waar de kansen op een echte race in Zandvoort dit jaar iets geslonken zijn, kunnen de fans ervan op aan dat ze zelf in de game F1 2020 wel op het vernieuwde circuit kunnen rijden. Dat verzekert topman Paul Jeal van Codemasters.

In een interview met Racefans.net laat hij optekenen dat er in het spel op alle 22 circuits gereden kan worden, inclusief Zandvoort en Vietnam dus. Deze twee races zijn voorlopig uitgesteld, voor Zandvoort wordt volgens de geruchten een nieuwe datum in augustus ingepland. Hanoi lijkt te moeten wachten op 2021. Codemasters, gevestigd in Engeland, heeft zelf uiteraard ook te stellen met de gevolgen van de coronacrisis.

Lees ook: Video: Teamgenoten en rivalen, iedereen op je hielen in F1 2019

“Het is nog maar afwachten wat uiteindelijk de impact zal zijn van dit alles”, zegt Jeal. “Sommige teams bijvoorbeeld, zullen tegen hun zin in de fabriek sluiten. Dat hadden ze liever in augustus gedaan. We zullen er rekening mee moeten houden in onze planning. Hopelijk kunnen we snel het spel officieel gaan aankondigen.”

Vorig jaar kwam het spel eind juni uit en kon er voor het eerst ook met F2-auto’s geracet worden. Over de inhoud van F1 2020 is nog weinig bekend maar dat zal dus snel volgen.