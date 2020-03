Verstappen: Inhalen op Zandvoort hangt ook af van bandenstrategie

Max Verstappen maakte eerder deze week zijn eerste meters op het vernieuwde circuit van Zandvoort. De kombochten maakten indruk maar de Nederlander verwacht dat er wat inhalen betreft ook veel gaat afhangen van de bandenstrategie van de teams.

Na maanden van speculeren en dagdromen over de aangepaste Hugenholtz- en Arie Luyendyk-bocht stuurde Verstappen woensdag zijn Red Bull door de twee kombochten. Na zijn sessie op de baan, waarmee het circuit officieel in gebruik werd genomen, besprak een ontspannen Verstappen de mogelijkheden met Jan Lammers en racelegende Arie Luyendyk.

“Ik vind het een heel mooi circuit geworden, het was al supermooi natuurlijk. Maar die banking gaat echt wel een nieuwe dimensie toevoegen. De Hugenholtz was die eerste paar rondjes echt nog blind, de binnenkant zie je niet en je moet een hele andere lijn rijden dan voorheen. Verschillende lijnen zijn mogelijk en dat is altijd goed, denk ik”, aldus Verstappen.

Het grote bandenspel

Inhalen in de vernieuwde Hugenholtz zal ook van het Pirelli-rubber afhangen, aldus Verstappen. “Dat gaat ook aan de banden liggen. Als je nieuwe banden hebt, kun je een iets kortere lijn rijden. Als ze ouder zijn, moet je zorgen dat je een goede exit en ga je misschien wat hoger, het is een hele mooie bocht geworden.” Of de uitgang van de pits, die voor de Gerlach-bocht gelegd is, voor vuurwerk gaat zorgen, weet de Nederlander niet. “Ik hoop dat we gewoon als eerste die pits ingaan en als eerste er weer uitkomen.”

De bocht waar niets aan is gedaan, is het Scheivlak. De mooiste bocht van de wereld, vindt (de niet geheel objectieve) Jan Lammers. Of de heren daar op zaterdag zonder te liften door kunnen gaan? “Volgas weet ik niet”, antwoordde Verstappen. “Maar het zit er wel dicht tegenaan, denk ik. Die bocht gaat enorm snel zijn.”

Lammers beloofde de afgelopen maanden dat er op 5 en misschien wel 6 plekken ingehaald zou kunnen worden. De DRS gaat ook open op het rechte stuk naar de Hans Ernst-bocht, die ook aangepast is. “Dat is wel lastig. Het ligt er ook aan hoe je de bocht daarvoor uitkomt”, stelt Verstappen. “Als je in een lange stint zit met je banden kun je het lastig krijgen in die linkerbocht. Hoe heet ie eigenlijk? (Lammers: de Vodafone-bocht? De bocht zonder naam! Heeft iemand nog een naam?”) Verstappen: “De Jan Lammers-bocht?”

Veel krachten in de kombocht

Na de Hans Ernst-bocht snellen de coureurs naar de blikvanger van het circuit: de Arie Luyendyk-bocht. Of deze zwaar is, wilde de speciaal afgereisde naamgever van de kombocht weten. “Het is zeker een interessante bocht, iedereen denkt ‘het is makkelijk volgas in een Formule 1-auto.’ Maar de kracht die er bij komt kijken, met de DRS open wordt de auto een stuk lichter achter, dat wordt nog afwachten. Met deze generatie auto’s is het al lastig achter iemand te rijden, daardoor kun je wel weer iets andere lijnen rijden.”

“Je probeert er met zo min mogelijk wrijving doorheen te gaan, waar gaat die DRS precies open, midden van de bocht of er voor? Als die open staat, verandert ook de rijhoogte van de auto. Dat moet je ook meenemen, je wilt natuurlijk zo laag mogelijk bij de grond rijden, met de twee kombochten moet je dat aanpassen nu.”

