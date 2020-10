Verstappen ‘geen fan’ van plan voor 23 races: ‘Maar ze willen natuurlijk meer geld opharken’

Max Verstappen is geen fan van de (dit coronajaar uitgezonderd) steeds verder uitdijende Formule 1-kalender. Volgens de laatste geruchten gaat het totaal in 2021 al naar 23 races. “Best wel heel veel”, vindt de Nederlander, die echter wel snapt waarom: “Ze willen natuurlijk meer geld opharken.”

“Voor ons coureurs is het niet zo erg”, zegt Verstappen over het plan voor een recordaantal races (23) in 2021, “het is vooral zwaar voor de monteurs.” Natuurlijk is de Formule 1 belangrijk voor iedereen die erin werkt, maar: “Het raakt ook je privéleven. Dat moet je niet onderschatten. Als je je niet goed voelt, presteer je ook minder. Ze moeten er dus een goede balans in vinden. Het niet overdrijven.”

Verstappen zegt het daarom al tijdens de persconferentie met de internationale pers op vrijdagmiddag, en herhaalt het in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine: 23 races is ‘best wel heel veel’. “Ik ben sowieso geen fan van zoveel races”, zegt hij. “Maar ik snap wel waarom: ze willen natuurlijk meer geld opharken.”

‘Ze’ is Formule 1-exploitant Liberty Media, al stroomt een deel van het geld natuurlijk terug de sport in via de prijzenpot en bonusbetalingen die de teams ontvangen. Voor de teams heeft dit voordeel echter waarschijnlijk ook een – heel menselijk – nadeel, weet Verstappen. “Ze moeten goed kijken hoe ze dat doen. Anders worden de monteurs de dupe. De grote bazen komen toch later aan en gaan eerder weg.”

Verstappen, die al vaker zijn zorgen over het welzijn van de monteurs en ander teampersoneel heeft uitgesproken, denkt hoe dan ook dat het een flinke legpuzzel wordt met 23 races. “Ze zullen het goed moeten inplannen, dan.” Lastenverlichting in de vorm van kortere weekends, biedt mogelijk uitkomst. “Als je naar 23 races gaat, of meer, kun je daar denk ik niet meer omheen.”

Volgens Verstappen valt het momenteel overigens wel mee met de vermoeidheid bij zijn team, Red Bull. “De afgelopen weekends zijn eigenlijk best relaxed geweest. Nu hebben we een dubbelweekend (vorige week werd in Portugal geracet, red.) en dat is prima te doen. Bij drie raceweekends achter elkaar, merk je het echter wel.”

Het lastige is ook dat binnen het team qua monteurs en pitcrew niet te rouleren valt, legt Verstappen uit. “Dat gebeurt eigenlijk totaal niet. Je wil niet veranderen, net zoals je je coureurs ook niet wil wisselen. Je wil immers dat je beste mensen aan de auto’s werken – en hetzelfde geldt voor de crew die de pitstop doet.”

