Amnesty International waarschuwt Formule 1 voor race in Saoedi-Arabië

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Formule 1 gewaarschuwd voor de race die het hoogstwaarschijnlijk in Saoedi-Arabië wil organiseren. Amnesty hoopt dat, mocht die race er komen, de Formule 1-coureurs, eigenaren en teams zich uitspreken over de mensenrechtensituatie in dat land.

Eerder dit jaar meldde Racefans.net dat eind volgend jaar een race georganiseerd zou worden door de straten van de stad Jeddah. Het zou een logisch gevolg zijn van de nieuwe deal van Aramco, de grootste oliemaatschappij van de wereld, met de Formule 1. Deze race zou al op de voorlopige kalender voor 2021 staan, waarmee er een recordaantal races, 23, zal worden verreden. De elektrische raceklasse Formule E heeft al eerder een race georganiseerd in Saoedi-Arabië.

Lees ook: ‘GP Saoedi-Arabië op stratencircuit krijgt eind 2021 plekje op de kalender’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt zich al jaren bezig met de mensenrechten in Saoedi-Arabië en hoopt dat de Formule 1 beseft dat de mensenrechtensituatie aldaar slecht is. “De Formule 1 moet realiseren dat een Grand Prix in Saoedi-Arabië onderdeel zou zijn van het sportswashen om de hopeloze staat van dienst op het gebied van mensenrechten in het land te verbeteren”, zegt Felix Jakens, hoofd campagnes van Amnesty, tegen Motorsport.com.

Lees ook: Recordaantal races op voorlopige kalender 2021, Zandvoort in tweede helft van het seizoen

“Als de Saoedische Grand Prix doorgaat, zou de Formule 1 er op zijn minst op moeten aandringen dat alle contracten in alle toeleveringsketens strikte arbeidsnormen bevatten en dat alle race-evenementen zonder discriminatie voor iedereen toegankelijk zijn”, vervolgt Jakens. “In de aanloop naar de race in Jeddah willen we alle F1-coureurs, eigenaren en teams aansporen om te overwegen om zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie in het land, onder meer door solidariteit te betuigen met gevangengenomen mensenrechtenverdedigers”, besluit hij.