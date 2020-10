Recordaantal races op voorlopige kalender 2021, Zandvoort in de tweede helft van het seizoen

De voorlopige kalender van 2021 is naar buiten gebracht met een recordaantal van 23 races. De eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar wordt niet in mei, maar later in het jaar gehouden. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport.

Dit seizoen werden er een veel races afgelast door het coronavirus, maar de kalender van volgend jaar ziet er weer wat normaler uit. Het seizoen wordt volgens Auto, Motor und Sport ‘gewoon’ afgetrapt in Australië, voordat het circus doorreist naar Bahrein, China en Vietnam. Het Europese seizoen begint zoals zo vaak in Spanje en dus niet in Nederland. Na Spanje volgen Monaco, Azerbeidzjan en Canada. Voor de zomerstop worden er nog vier races verreden: Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Hongarije.

Australië – 21 maart Bahrein – 28 maart China – 11 april Vietnam – 25 april Spanje – 9 mei Monaco – 23 mei Azerbeidzjan – 30 mei

De datums voor de overige races zijn nog niet bekend. Verwacht wordt dat de Grand Prix van Nederland onderdeel gaat zijn van een triple header met Italië en België. Het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi.

Er ligt geen plan b klaar, mocht de pandemie nog niet voorbij zijn. Liberty Media wil terug naar het oude systeem. “Nog één seizoen en we zijn allemaal blut.”

