Overstuur: Herr Dr. Marko, haal de Hulk!

In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Vandaag is dat de toekomstig teamgenoot van Max Verstappen, een rol die Nico Hülkenberg volgens Vergeer op het lijf geschreven is. “Hij is volwassen, weet wat hij kan, maar ook wat hij niet kan.”



Vooruit Herr Dr. Marko, ik zal het nog één keer uitleggen. Want vorig jaar riep ik al dat Red Bull als de bliksem Nico Hülkenberg moest vastleggen als tweede coureur naast Max. Maar ja, niet luisteren hè? In Portugal heeft Max nu zelf gezegd dat hij het met Nico wel ziet zitten, dus waar wacht u nog op, Herr Dr.?

Nee, ik doe niet mee aan Alex Albon bashen, dat doen de oranjebrillen al genoeg. Dat jochie, weet ik, doet zijn uiterste best. Af en toe zorgt hij zelfs voor spektakel, maar naast Max is hij in deze fase van zijn carrière gedoemd te verbleken.

U ziet hem toch ook met elke race onzekerder worden? Precies zo verging het Pierre Gasly. Ook Gasly begon naast Max te denken dat hij er niks meer van kon, maar kijk hoe hij nu de sterren van de hemel racet. Het is dus, Herr Dr., gewoon niet zo handig een jongeling die zich nog bewijzen moet in de tweede auto te zetten, want dat lukt zo’n ventje naast Max niet.

Net zo min, Herr Dr. Marko, moet u kiezen voor een ambitieus toptalent. Maar dat hebt u intussen wel door hè? Daar krijg je ongelukken van. Denk aan Azerbeidzjan. Daniel Ricciardo kon zich meten met Max, maar toen hij erachter kwam dat heel Red Bull draait om Max, besloot Ricciardo te verkassen. Heel verstandig.

Het is niet zo handig een jongeling, die zich nog bewijzen moet, naast Max te zetten.

Daarom Herr Dr., moet u ook George Russell niet in huis halen, mocht hij onverhoopt op de markt komen. Russell gaat zich niet neerleggen bij de rol van tweede rijder, en de Engelse pers al helemaal niet. Dat wordt niks dan trammelant. Red Bull moet nú kiezen voor een coureur die er vrede mee heeft om de tweede viool te spelen.

Herr Dr. Marko, u moet even af van die reflex dat u de ultieme talentenscout bent. Dat talent hebt u namelijk al in huis, nu moet het energieblikjesteam alles op alles zetten om dat talent te laten oogsten. Daar hoort een passende teamgenoot bij. U kent uw klassieken Herr Dr., dus denk aan Lauda en Regazzoni, aan Schumacher en Barrichello, of kijk naar Lewis en Bottas.

Een aspirant wereldkampioen heeft een teamgenoot nodig die echt snel is, een teamgenoot die geen brokken maakt, die weet hoe je races uitrijdt en punten pakt, een teamgenoot die ook af en toe eens een Mercedes in de weg kan rijden. Maar bovenal een teamgenoot die niets meer hoeft te bewijzen, en die er tegen kan dat hij altijd op het tweede plan zal komen binnen het team. Die daarom een sterk karakter heeft, de nodige humor en een goed incasseringsvermogen.

De Hulk dus. Want Nico zit precies op zo’n punt in zijn carrière dat hij dit kan. Hij is volwassen, weet wat hij kan, maar ook wat hij niet kan. Hij zal uitermate verguld zijn wanneer hij alsnog voor een topteam in de Formule 1 kan rijden, om zo alsnog een podium te pakken, of zelfs een race te winnen. En daarom zal hij het goedgeluimd en volledig accepteren dat het team intussen alle middelen op Max zet. Max en de Hulk is de uitgelezen combi voor 2021, Herr Dr. Marko, en niet alleen omdat ze samen zoveel vieze woorden kunnen zeggen.