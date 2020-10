Horner: ‘Als we niet verdergaan met Albon dan kijken we buiten Red Bull-programma’

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het team buiten het Red Bull-programma om zal kijken naar coureurs als ze besluiten om niet verder te gaan met Alexander Albon. Volgens de Brit ziet Red Bull Albon het liefst terugslaan en claimt hij zijn stoeltje bij het team, maar ze hebben dus ook een back-upplan als dat niet gebeurt: “We moeten dan wel buiten ons programma kijken.”

Albon werd vorig seizoen voor de Belgische Grand Prix gepromoveerd van Toro Rosso naar Red Bull, waar hij de worstelende Pierre Gasly verving. De Britse Thai heeft echter niet veel beter gepresteerd dan de Fransman, al bracht hij daar wel verandering in door het podium te pakken op Mugello. Desondanks staat zijn positie bij Red Bull onder druk, al geeft teambaas Christian Horner toe dat hij nog steeds de voorkeur geniet voor 2021.

Lees ook: Albon: ‘Het circuit is net een schaatsbaan’

“We willen dat hij zijn stoeltje echt claimt en ervoor zorgt dat we niet verder hoeven te kijken voor andere coureurs”, zegt Horner. “Ik denk dat iedereen in het team dat het liefst ziet gebeuren. In Mugello leek het erop dat hij een keerpunt had bereikt. Hij heeft een aantal lastige weekenden gehad, dus hij moet hier weer terugslaan en zeker op Imola met een sterk weekend, van start tot finish. Dat is onze focus en ons doel”, aldus de Brit.

“Hij is populair binnen het team maar we moeten beide auto’s meer in de buurt van elkaar hebben om het gevecht aan te gaan met Mercedes”, vervolgt Horner, die aangeeft dat Red Bull niet bij Alpha Tauri zal kijken voor een eventuele vervanger van Albon, mocht hij er niet in slagen te overtuigen. “Volgens mij staat de line-up van Alpha Tauri al zo goed als vast. Alex is dus onze voorkeur, maar als we naar een andere oplossing moeten zoeken, dan moeten we uiteraard buiten ons programma kijken omdat er geen coureur beschikbaar is die we in onze auto zouden zetten. Er is een aantal kwaliteitscoureurs beschikbaar op de markt, die volgend jaar wellicht zonder stoeltje zitten”, aldus Horner.

Lees ook: Hülkenberg, Albon, Schumacher en de andere spelers in het steeds gekkere ‘silly season’

Onder andere Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Romain Grosjean en drievoudig Racing point-invaller Nico Hülkenberg hebben vooralsnog geen zitje voor 2021.