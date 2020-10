Hülkenberg, Albon, Schumacher en de andere spelers in het steeds gekkere ‘silly season’

De Formule 1’s traditionele rijderscarousel is dit jaar vroeg begonnen, maar nog lang niet uitgedraaid. Zoals al vrijwel net zo traditioneel, gaat de stoelendans later in het jaar vooral om de zitjes bij teams verder terug in het veld – al zijn er ook nog plekjes vrij bij Red Bull en zelfs Mercedes! FORMULE 1 Magazine probeert team-voor-team de zin van de onzin te scheiden in het steeds gekkere silly season.

Mercedes

Valtteri Bottas heeft al bijgetekend voor 2021. Op een krabbel van Lewis Hamilton is het nog altijd wachten. De Brit, hard op weg naar wereldtitel nummer zeven, liet het na dit als een formaliteit te omschrijven en erkende nog met enkele vragen voor de toekomst te zitten. Eén ding lijdt echter geen twijfel: hij gaat en wil door in de Formule 1, met Mercedes.

Ferrari

De Scuderia sorteerde eind 2019 al voor door Charles Leclerc tot en met 2024 aan het team te binden. Zijn teamgenoot heet vanaf 2021 Carlos Sainz, zo maakte Ferrari in mei, nog voor de uitgestelde seizoensstart, bekend.

Red Bull

Max Verstappen zette begin januari pen op papier en tekende bij t/m 2023. Of feitelijk t/m 2021, daar wordt het komend jaar nog fijn over speculeren, met de Nederlander die enkele ontsnappingsclausules in het papierwerk zou hebben laten opnemen.

Hét grootste vraagteken op de rijdersmarkt is wie in 2021 naast Verstappen zit. Nu is dat nog Alexander Albon, maar hij imponeert amper. Red Bull heeft hem lang de hand boven het hoofd gehouden, maar teambaas Christian Horner en (belangrijker) adviseur Helmut Marko beginnen meer-en-meer te morren.

Het idee van een terugkeer van Pierre Gasly hebben ze al afgeschoten en doorgaan met Albon lijkt de voorkeur te genieten. De outsiders als hij toch wordt bedankt? Nico Hülkenberg en Sergio Pérez. Nu de toekomst van George Russell bij Williams onzeker lijkt (zie onder), is het spannend de naam van dit Britse talent te noemen, maar niet echt waarschijnlijk gezien hij een Mercedes-junior is.

McLaren

Zijn indrukwekkende debuutseizoen 2019 heeft Lando Norris aan een contract tot en met 2022 geholpen bij McLaren, waar hij volgend jaar gezelschap krijgt van Daniel Ricciardo.

Renault

Ricciardo’s vertrek wordt als Renault volgend jaar in Alpine verandert opgevangen met de komst en terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Ondanks geruchten over een switch van Pierre Gasly van Alpha Tauri naar Renault, heet Alonso’s teamgenoot in 2021 normaliter Esteban Ocon. Gasly zit vast in het Red Bull-programma en een (al dan niet voortijdige) move lijkt enkel mogelijk als onderdeel van een eventuele motordeal met Renault.

Alpha Tauri

Op papier heeft Alpha Tauri twee stoeltjes vrij, in theorie is één ervan gereserveerd voor de bovengenoemde Gasly als de facto kopman van de formatie uit Faenza.

Daniil Kvyat raakt zijn zitje bij het Italiaanse team in principe kwijt aan de Japanse Honda-protegé Yuki Tsunoda die ruim op koers ligt zijn superlicentie te behalen. Een mogelijke degradatie van Albon kan nog wel roet in het eten gooien voor Tsunoda, mits Red Bull Albon in dat geval een herkansing bij haar juniorteam wil geven. Kvyat is derde keus.

Racing Point

Lance Stroll is als zoontje van de baas ook als dit team in 2021 als Aston Martin doorgaat nog van een zitje verzekerd. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt de coureur annex aandeelhouder en rijdende reclamezuil die in 2021 naast hem zit om te proberen zijn geschonden blazoen op te poetsen – en tegelijkertijd dat van Aston Martin.

Alfa Romeo

Lang leken beide zitjes in play bij het voormalige Sauber, inmiddels lijkt alles bij het oude te blijven: Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zitten in 2021 waarschijnlijk ‘gewoon’ weer in de bolides met de Quadrifoglio erop.

Nieuws over Räikkönens deal is naar verluidt een kwestie van (zeer korte) tijd. Volgens paddockbronnen dankt Giovinazzi zijn vermoedelijke langere verblijf aan een combinatie van zijn Italiaanse paspoort en dat teambaas Frédéric Vasseur en Ferrari vinden dat hij zich goed verbetert.

Haas

Haas heeft schoon schip gemaakt, maar om het team drijvende te houden is geld nodig en dat betekent volgens de geruchtenmolen dat Nikita Mazepin en Mick Schumacher bij Haas instappen.

De naam van Sergio Pérez mag niet helemaal uitgevlakt worden, maar alles wijst op het duo Mazepin-Schumacher. De eerste is het zoontje van een miljardair, de tweede van recordkampioen Michael Schumacher. Die laatste achternaam heeft natuurlijk flink wat marketingwaarde, terwijl Haas door Ferrari-junior Schumi III binnen te halen gelijk de banden met Ferrari aanhaalt.

Met de keuze voor Mazepin zullen nog wat extra miljoenen naar Haas stromen, maar het gaat verder dan dat. De Mazepins zijn nauw betrokken bij het Hitech Formule 2-team en die formatie kan Haas wel eens een helpende hand bieden – of op termijn zelfs een uitweg, als Haas toch van het team af wil.

Williams

Williams maakte in juli bekend dat George Russell en Nicholas Latifi ook in 2021 voor het team rijden, maar dat was toen en nu is nu, want Williams is inmiddels in andere handen (van Dorilton Capital).

Interim-teambaas Simon Roberts verklaarde vrijdag tijdens een pijnlijke persconferentie dat er ‘niks veranderd is’ wat betreft de plannen voor 2021, maar weigerde te bevestigen dat dit betekent dat Russell en Latifi blijven. De mogelijke wildcard is Sergio Pérez, die een bak ervaring, mooi cv en zak sponsorgeld mee kan nemen.

Ondanks – of juist dankzij – Roberts’ uitspraken en gebrek daaraan, lijkt het toch een geval waar rook is, is vuur. Al is het maar om te zien uit welke coureur(s) het meeste geld te persen valt. Wordt het zo’n spelletje, dan kan Russell wel eens kind van de rekening worden.

En Nico Hülkenberg dan?



Niet bepaald de spil in het silly season, maar misschien wel het populairst van allemaal, in elk geval in Nederland: Nico Hülkenberg. De Duitser deed zijn kansen geen kwaad met indrukwekkende invalbeurten bij Racing Point, maar zijn naam lijkt toch maar op weinig lijstjes te prijken. Want behalve talent en ervaring brengt hij niet mee waar juist kleine teams zoveel behoefte aan hebben: geld.

Hülkenbergs beste kans, hoe klein ook, lijkt zo gek genoeg nog bij Red Bull en een oprisping van Helmut Marko te liggen…

