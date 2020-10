Haas F1-team line-up voor 2021 op de schop: na Grosjean vertrekt ook Magnussen

Naast Romain Grosjean zal ook Kevin Magnussen na dit seizoen vertrekken bij Haas F1-team. Eerder vanochtend kondigde Grosjean zijn vertrek aan bij het team waar hij sinds de eerste race in 2016 voor rijdt. Met het vertrek van de twee coureurs lijken de deuren open te staan voor de komst van Formule 2-coureur Nikita Mazepin, die al een tijdje in verband gebracht wordt met een Haas-zitje.

“Het 2020 seizoen zal mijn laatste seizoen bij Haas zijn”, laat Magnussen in een verklaring weten. “Ik heb een geweldige tijd gehad met het team in de afgelopen vier jaar en ik kijk terug op een geweldig avontuur. Ik genoot van de uitdaging om onderdeel te zijn van een gloednieuw team en het heeft me de hoeveelheid ervaring gegeven om te groeien als coureur. Ik wil Gene (Haas, teameigeneer, red.), Günther (Steiner, teambaas, red.) en het gehele team bedanken voor hun loyaliteit en vertrouwen in mij de afgelopen vier jaar. Ik werk nog steeds aan mijn plannen voor de toekomst, welke ik binnenkort zal aankondigen. We hebben nog zes races te gaan en ik ben vastberaden om mijn best te doen en mijn carrière hier te eindigen op een hoogtepunt. Bedankt voor al jullie steun”, aldus Magnussen.

Lees ook: Grosjean kondigt vertrek bij Haas F1-team aan

Eerder vandaag kondigde Romain Grosjean al aan te vertrekken bij Haas. “Ik ben onderdeel geweest van het Haas F1-team sinds dag één”, laat Grosjean weten op Facebook. “Vijf jaren waarin we hoogte- en dieptepunten hebben meegemaakt. We scoorden 110 punten in 92 races, maar de reis was het waard. Ik heb veel geleerd en ben een veel betere coureur geworden, net als een beter persoon. Ik hoop dat ik ook mensen binnen het team heb geholpen om zichzelf te verbeteren. Dit is waarschijnlijk mijn grootste trots, nog meer dan de gekke eerste races in 2016 of de vierde plaats tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2018. Ik wens het team het beste voor de toekomst”, aldus Grosjean.

Met het vertrek van beide Haas-coureurs zijn de eerste dominostenen gevallen. Er gaan al langer geruchten dat Formule 2-coureur Nikita Mazepin een stoeltje krijgt bij de Amerikaanse renstal, al gaf teambaas Günther Steiner onlangs nog aan dat het team een shortlist had van tien coureurs die potentieel voor het team kunnen rijden vanaf 2021. Daarnaast gaf Steiner aan dat een nieuwe coureur dan meteen voor twee jaar zal moeten tekenen zodat die coureur alvast wat ervaring heeft met de Haas-bolide voor wanneer de grote reglementswijzigingen van 2022 in werking treden.

Lees ook: Steiner duidelijk: ‘Haas is niet te koop’

De kans is aanwezig dat Haas daarnaast zal gaan voor een Ferrari-junior, waarbij het gaat om Mick Schumacher, Robert Shwartzman of Callum Ilott. Het zou volgens Racer.com niet gaan om Sergio Pérez, die ook nog altijd zoekende is naar een zitje voor 2021. De Mexicaan wordt juist in verband gebracht met een stoeltje bij Williams.