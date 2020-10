Steiner duidelijk: ‘Haas is niet te koop’

Haas zou naar verluidt verkocht worden aan Dmitry Mazepin, de vader van Nikita Mazepin, die in de Formule 2 rijdt, maar dat is volgens Günther Steiner niet waar. “Haas is niet te koop.”

De laatste weken gingen er steeds meer geruchten rond dat Nikita Mazepin volgend jaar bij Haas gaat rijden en dat het team verkocht zou worden aan de vader van Nikita, die ook al een aantal teams in de Formule 2 en Formule 3 bezit. Maar volgens Günther Steiner wil Dmitry Mazepin Haas niet kopen.

“Wij kennen elkaar al wat langer. Ik praat veel met hem, maar volgens mij wil hij het team niet kopen”, vertelt Steiner aan het Duitse Sport1.

“Veel mensen willen dat wij het team verkopen, zodat ze het goedkoop kunnen kopen, maar Gene (Haas, red.) gaat helemaal niks verkopen”, aldus de Italiaan.

Steiner heeft ook nog geen nieuws over het rijderspaar voor 2021. “We moeten eerst beslissen wat we gaan doen. We werken nauw samen met Ferrari, dus als we coureurs uit de Formule 2 in onze auto’s gaan zetten, dan zullen het Ferrari-protegés zijn”, zegt de teambaas van Haas.

