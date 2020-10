Bishop: ‘Red Bull moet Magnussen overwegen als teamgenoot Verstappen’

Wie er volgend jaar bij Red Bull gaat rijden naast Max Verstappen is nog niet duidelijk. Mag Alexander Albon blijven of wordt hij vervangen door Sergio Pérez of Nico Hülkenberg? Matt Bishop, die in het verleden werkzaam was bij McLaren, zou graag Kevin Magnussen bij Red Bull zien rijden.

Matt Bishop werkte in het verleden als communicatie directeur bij McLaren en kent de Deen goed. “Magnussen kende een uitstekend debuutseizoen in 2014 en verdiende beter”, vertelt Matt Bishop aan GMM. “Hij heeft bij Renault en Haas zijn teamgenoten verslagen, maar heeft nog niet de auto gehad waarmee hij kan winnen”, aldus de Brit.

Lees ook: Racing Point haalt uit naar McLaren en Renault: ‘Degenen die het meeste klagen, kopiëren het meest’

Aangezien Magnussens contract bij Haas waarschijnlijk niet verlengd wordt, denkt Bishop dat Magnussen een uitstekende optie voor Red Bull zou zijn. “We weten natuurlijk niet wat Helmut Marko en Christian Horner momenteel denken, maar gezegd wordt dat ze mogelijk een andere coureur gaan vastleggen”, zegt hij.

“Ik denk dat Kevin een goede teamgenoot van Verstappen kan zijn. Ze zijn allebei jong maar ervaren, zijn ongelooflijk snel, ambitieus en kunnen allebei races winnen”, stelt de voormalig McLaren communicatie directeur.

Lees ook: Hülkenberg: ‘Ik kan binnen drie tienden van Verstappen komen’