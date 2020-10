Hülkenberg: ‘Ik kan binnen drie tienden van Verstappen komen’

Helmut Marko zei onlangs dat vrijwel niemand binnen drie tienden van Verstappen kan komen. Nico Hülkenberg denkt daar anders over. “Ik kan binnen drie tienden van hem komen.”

Alexander Albons positie bij Red Bull is niet al te veilig. Naar verluidt heeft Red Bull interesse in de diensten van Pérez of Hülkenberg. Helmut Marko heeft al contact gehad met de Duitser, verklapt Hülkenberg. “We hebben altijd wel een goede verstandhouding gehad. En ook al heb ik niet het hele seizoen gereden, ik heb blijkbaar wel indruk op hem gemaakt. We hebben elkaar gesproken”, aldus Hülkenberg tegenover grandprix247.

Marko zei onlangs dat bijna niemand binnen drie tienden van Verstappen kan komen. Hülkenberg denkt dat hij dat wel kan. “Op mijn goede dagen kan ik dat zeker”, vertelt de Duitser.

“Maar Verstappen is één van de snelste coureurs van het veld. Het lijkt me zwaar om hem als teamgenoot te hebben, maar ik zou het graag tegen hem willen opnemen”, zegt Hülkenberg.

