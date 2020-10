Marko: ‘Red Bull wil motorplannen eind november rond hebben’

Teambaas Christian Horner houdt het bij ‘het eind van het jaar’, maar topman Helmut Marko durft wel iets concreter te zijn: Red Bull wil haar motorplannen voor de toekomst volgens hem eind november rond hebben.

Dat vertelt Marko aan Motorsport-Magazin, nu Red Bull op zoek moet naar een nieuwe motor voor na 2021, met Honda dat zich dan terugtrekt. De Oostenrijker herhaalt daarbij dat het Red Bulls voorkeur geniet om de Honda-motor van 2021 over te nemen en deze dan (onder een andere naam en mogelijk met steun van een technische partner) zelf te runnen.

Lees ook: Red Bull: ‘Het liefst nemen we het motorproject van Honda over’

Een voorwaarde is hierbij wel dat de motorontwikkeling per 2022 wordt bevroren, zo benadrukt Marko ook nog maar eens. Een motordeal met Ferrari en Renault zijn de alternatieven. Over de tijdlijn voor een beslissing, is hij dus duidelijk: “We willen eind november een oplossing hebben”, zegt hij over het motorvraagstuk.

‘Belangrijk voor de ontwerpers’

In gesprek met Formula1.com houdt teambaas Horner het er zoals gezegd bij dat Red Bull ‘idealiter voor het eind van het jaar’ duidelijkheid wil. Dit vooral met oog op de verdere toekomst en het werk aan de auto voor 2022, als de regels flink op de schop gaan: “De motor vormt een integraal onderdeel van je 2022-ontwerp, dus we willen graag dat onze ontwerpers dan weten waar ze aan toe zijn.”

Lees ook: Palmer: ‘Moet je afvragen of Honda wel alles blijft geven nu ze vertrekken’