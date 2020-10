Red Bull: ‘Het liefst nemen we het motorproject van Honda over’

Nu Honda na 2021 de Formule 1 verlaat, moet Red Bull op zoek gaan naar een oplossing. Red Bull kan teruggaan naar Renault, maar volgens Helmut Marko wil Red Bull graag het motorproject van Honda overnemen.

“Het liefst, mits de gesprekken met Honda goed verlopen, nemen we de IP-rechten en al het andere wat nodig is over, zodat we dan de motorafdeling naar Milton Keynes kunnen verhuizen”, vertelt Helmut Marko aan het Duitse Sport 1.

Lees ook: Palmer: ‘Moet je afvragen of Honda wel alles blijft geven nu ze vertrekken’

“Maar”, zegt Marko. “Dit kan alleen als er vanaf 2022 niet meer gesleuteld mag worden aan de motoren. Er moet een bevriezing komen op het motorreglement. Wij kunnen de motor niet verder ontwikkelen. Technisch gezien kan het niet en daarnaast is het gewoon te duur”, aldus de adviseur van Red Bull.

Mochten de gesprekken met Honda stranden, dan is Renault verplicht om motoren te leveren aan Alpha Tauri en Red Bull, aangezien Renault geen klantenteams heeft.

Lees ook: Op weg naar een stoeltje? Tsunoda test volgende maand met Formule 1-auto op Imola