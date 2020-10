Palmer: ‘Moet je afvragen of Honda wel alles blijft geven nu ze vertrekken’

Oud-Formule 1-coureur en BBC-analist Jolyon Palmer vraagt zich af of Honda in 2021 nog wel alle zeilen bij zal zetten, nu bekend is dat Red Bulls motorpartner zich eind 2021 terugtrekt uit de Formule 1.

Natuurlijk werd het zowel door Honda als Red Bull gelijk geroepen, toen de Japanse fabrikant aankondigde de Formule 1 eind 2021 verlaten: er wordt tot het eind van de samenwerking gewoon vol gas gegeven, om het avontuur zo mooi en succesvol mogelijk af te sluiten.

Mooie woorden, maar Palmer zet er in zijn column voor de BBC toch enige vraagtekens bij. “Honda zegt dat ze hard blijven pushen in 2021, maar je moet je afvragen of ze inderdaad alles aan tijd en middelen blijven geven voor dat laatste beetje performace terwijl ze weten dat het hun laatste jaar is.”

Volgens Palmer kun je zo ook vraagtekens bij Red Bulls perspectief voor 2021 zetten, net zoals het volgens hem zeer de vraag is of Ferrari zich volgend seizoen ineens kan oprichten na rampjaar 2020.

Palmer sluit dan ook niet uit dat dit de teams uit de middenmoot helpt het gat te dichten. Zeker met de budget cap die in 2021 van kracht wordt en de technische regelrevolutie voor 2022.

Renault als best of the rest?

Een team dat hier volgens hem wel eens van kan profiteren, is Renault. De Franse fabrieksformatie, zijn oude werkgever, boekt in Palmers ogen de laatste tijd veel progressie.

Palmer sluit niet uit dat Renault zelfs dit jaar al de vruchten plukt van haar opmars en het momenteel als vijfde geklasseerde team het seizoen als best of the rest achter Mercedes en Red Bull afsluit.