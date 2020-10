Racing Point haalt uit naar McLaren en Renault: ‘Degenen die het meeste klagen, kopiëren het meest’

Afgelopen winter lag Racing Point bij met name Renault onder vuur vanwege het kopiëren van de Mercedes van 2019. Maar volgens Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, heeft juist Renault ontzettend veel van Mercedes gekopieerd. “Degenen die het meeste klagen, kopiëren het meest.”

Toen Racing Point de 2020-auto onthulde, waren er gelijk veel gelijkenissen te zien met de Mercedes van vorig jaar. Teveel volgens Renault. De Franse renstal ging na de tweede race in Oostenrijk in protest tegen Racing Point en won het protest. Racing Point moest vijftien punten inleveren in het constructeurskampioenschap en kreeg een geldboete ter waarde van €400.000 euro.

Lees ook: Källenius: ‘Wolff blijft sowieso verbonden aan Mercedes’

Inmiddels heeft het World Motor Sport Council een nieuwe regel aangenomen. Hierbij wordt kopiëren zoals Racing Point het heeft gedaan verboden. Volgens technisch directeur Andrew Green hoort het gewoon bij de sport.

“Als het verboden zou zijn om andermans concepten te kopiëren, zou iedereen stagneren”, vertelt Green aan Auto, Motor und Sport. “We zullen naar andere auto’s blijven kijken voor ideeën en inspiratie. Als andere teams zeggen dat ze niet naar andere auto’s zullen kijken, liegen ze”, stelt de technisch directeur van Racing Point.

“McLaren heeft bijvoorbeeld een nieuwe neus en een nieuwe voorvleugel. Die lijkt gigantisch veel op de voorvleugel van Mercdes. Heeft iemand daarover geklaagd? Hetzelfde kan je zeggen over Renault. De voorkant van de auto is volledig gekopieerd van Mercedes. De teams die het meeste klagen, kopiëren het meest”, aldus Green.

Lees ook: Hülkenberg: ‘Ik kan binnen drie tienden van Verstappen komen’