Källenius: ‘Wolff blijft sowieso verbonden aan Mercedes’

Lange tijd was het onduidelijk of Toto Wolff bij Mercedes zou blijven. Hij heeft onlangs zijn contract bij Mercedes met een jaar verlengd, maar welke rol hij gaat vervullen, is niet duidelijk. De CEO van Daimler, Ola Källenius, zegt dat hij en Wolff nog langer gaan samenwerken.

Toto Wolff werkt sinds 2013 bij Mercedes en is sinds 2014 de teambaas. Onder zijn bewind heeft Mercedes iedere titel gepakt sinds 2014 en maakt het team de beste periode door uit de geschiedenis van het team. Ondanks dat heroverwoog Toto Wolff of hij zou blijven. “Teambaas zijn eist zijn tol”, zei de Oostenrijker in augustus.

Inmiddels heeft hij zijn contract met een jaar verlengd bij Mercedes, maar het is nog niet duidelijk of hij aanblijft als teambaas.

De CEO van Daimler, Ola Källenius, is stellig en zegt dat hij blijft samenwerken met Wolff. “We werken heel nauw samen en ik ben er vrij zeker dat we nog langer gaan samenwerken”, vertelt Källenius aan Channel 4.

