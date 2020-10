Coronel: ‘Hamilton is de grootste, hij speelt geen vieze spelletjes zoals Schumacher deed’

Lewis Hamilton deelt het zegerecord met Michael Schumacher, met 91 stuks, en is ook hard op weg om Schumachers recordaantal van zeven wereldtitels te evenaren. Toch is hij voor coureur Tom Coronel al zonder twijfel de beste Formule 1-coureur ooit. ‘Schumacher speelde vieze spelletjes, Hamilton niet’.

Dat verklaart Coronel in gesprek met FORMULE 1 Magazine, gevraagd naar wie van de twee hij hoger aanslaat. “Ik vind Hamilton veel beter dan Schumacher”, stelt Coronel onomwonden.

Waarom? “Omdat Schumacher in zijn tijd veel cadeautjes heeft gekregen. In de elf jaar dat hij bij Ferrari reed, draaide alles om hem.” Maar ook: “Omdat Hamilton geen spelletjes nodig heeft om te winnen. Schumacher speelde vieze spelletjes om kampioen te worden, ik heb dat Hamilton nooit zien doen.”

“Hamilton is écht de grootste, hij heeft nooit cadeautjes gekregen”, vervolgt Coronel, die ook hoopt dat Hamilton nog lang doorgaat – en denkt dat Hamilton dan nog wel wat records kan neerzetten. “Hij vindt het leuk, is snel en heeft een goed team. Waarom zou hij dan niet tien keer wereldkampioen kunnen worden?”

