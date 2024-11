Tim en Tom Coronel zijn klaar voor de eerstvolgende editie van de Dakar Rally, dankzij een gloednieuwe auto én het zogenaamde Corotel. Maandag werd het nieuwe materiaal onthuld tijdens een speciaal evenement in Huizen. Begin januari verschijnen de racebroers aan de start in Saoedi-Arabië. Het is de negende keer dat ze samen meedoen aan de Dakar Rally, een van de meest uitdagende autosportwedstrijden ter wereld.

Maandagavond trokken Tim en Tom Coronel het doek van hun nieuwe Dakar-bolide tijdens een speciale teampresentatie in Huizen. Voor de zevenenveertigste editie van de prestigieuze rally hebben de broers gekozen voor een upgrade. Na drie jaar met de Century CR6 te hebben gereden, stappen ze nu over op diens opvolger, de Century CR7. Dit nieuwe model verruilt de Chevrolet V8-motor voor een twin-turbo Audi-motor en is uitgerust met vierwielaandrijving, grotere wielen en een hogere vering.

“De CR7 moet straks nog sneller en stabieler zijn,” aldus Tim Coronel. Onlangs testte hij de auto al in Zuid-Afrika. “De balans is zoveel beter; hij reageert meteen als je stuurt en heeft veel meer grip. Daarbij voelt hij lichter aan, terwijl hij eigenlijk zwaarder is. De Dakar Rally is veel technischer geworden, dus ik denk dat we er goed aan doen om ons materiaal te upgraden. Deze auto is echt een grote stap vooruit.”

Het Corotel

Naast hun nieuwe racemonster nemen Tim en Tom Coronel nog een nieuw voertuig mee naar Saoedi-Arabië. Maandag werd namelijk ook de teambus onthuld, het zogenaamde Corotel. “Het is een hotel op wielen,” vertelde Tom trots. “De rally wordt ieder jaar zwaarder, dus een goede nachtrust is belangrijk. Daarom slapen alle toprijders in campers. Het Corotel telt in totaal zes kamers, waarvan we er zelf drie gebruiken. De andere drie gaan we verhuren.” De teambus is bovendien volledig zelfvoorzienend en CO2-neutraal, dankzij een aantal zonnepanelen en geavanceerde accu’s. “We kunnen zelfs onze technische container van elektriciteit voorzien,” legde Tom uit.

De zevenenveertigste editie van de Dakar Rally begint in januari en wordt voor de zesde keer in Saoedi-Arabië georganiseerd. De karavaan vertrekt vanuit Bisha naar het noorden en finisht, via het Empty Quarter, in Shubaytah. Het is een vernieuwde route met enkele nieuwe elementen. Zo hebben minimaal vijf etappes aparte routes voor motoren en auto’s, en is de tweedaagse etappe verlengd tot negenhondervijftig kilometer. Verder zijn er klassieke elementen toegevoegd, zoals een marathonetappe en een massastart. Team Coronel vertrekt dinsdag naar Barcelona om alle voertuigen in te leveren voor de oversteek naar het Midden-Oosten.

Het Corotel, het ‘hotel op wielen’ waarin Tim en Tom Coronel zullen verblijven gedurende de eerstvolgende editie van de Dakar Rally (Coroneldakar.nl)

