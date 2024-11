Het Amerikaanse General Motors krijgt van de Formule 1 groen licht om als elfde team op de grid te verschijnen in 2026. Dat werd maandagavond bekendgemaakt. De Formule 1 heeft een principeakkoord gesloten met de Amerikaanse autogigant. De koningsklasse zal het team steunen in de aanloop naar een Formule 1-debuut.

Eerder werd al gemeld dat een belangrijke voorwaarde voor de deelname van General Motors was dat de Amerikaanse autogigant vanaf 2028 eigen motoren levert. De Formule 1 bevestigt nu dat General Motors ook op een later punt als motorleverancier in de koningsklasse zal toetreden. De Formule 1 wil nu alvast de volgende stap zetten om de Amerikaanse renstal vanaf 2026 op de grid te krijgen. Wie eerst nog de motorleverancier wordt voor het Amerikaanse team is nog niet bekend.

‘General Motors is een wereldmerk’

“De betrokkenheid van General Motors en Cadillac bij dit project is een belangrijk en positief bewijs van de evolutie van onze sport”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali in een officieel persbericht. “We kijken uit naar de voortgang en groei van deze aanvraag. (We zijn, red.) zeker van de volledige medewerking en steun van alle betrokken partijen.”

Ook FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is blij met het nieuws. “General Motors is een enorm wereldmerk en een grootmacht in de leverancierswereld en werkt samen met indrukwekkende partners. Ik sta volledig achter de inspanningen van de FIA, Formule 1, General Motors en het team om de dialoog in stand te houden. En om toe te werken naar dit resultaat van een principeakkoord om deze aanvraag voor een GM/Cadillac-team op de grid van het FIA Formule 1-wereldkampioenschap van 2026 te brengen.”

Andretti

De laatste keer dat er elf teams op de baan stonden in de Formule 1 was in 2016. Toen mocht het eveneens Amerikaanse Haas in de koningsklasse meedoen. Een jaar later stonden er met het vertrek van Manor weer tien teams op de grid. Eerder viel een poging van Andretti om in de Formule 1 te komen nog in duigen, waardoor er zelfs een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie aan te pas kwam.

