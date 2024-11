Naar verluidt is een deal tussen de Formule 1 en General Motors ophanden. Per 2026 kan er dus toch een elfde team toetreden tot de sport. Waar een voorstel van Andretti eerder werd geblokkeerd, lijkt een Amerikaanse renstal onder de vlag van GM wel de interesse van de koningsklasse te hebben gewekt.

Diverse media melden dat General Motors – de Amerikaanse autogigant – vanaf 2026 welkom is op de grid, op voorwaarde dat het vanaf 2028 ook eigen motoren levert. Met het wegvallen van Renault is een nieuwe motorleverancier meer dan welkom. “Een officiële bekendmaking volgt komende week”, aldus commentator Nelson Valkenburg in een uitzending van Viaplay.

“Alleen de teams moeten nog geïnformeerd worden”, voegde hij er grijnzend aan toe. Meerdere bestaande teams waren de afgelopen maanden geen voorstander van het toetreden van een elfde ploeg. “De doorslaggevende factor lijkt echt General Motors te zijn”, legde Valkenburg uit.

Vertrek Andretti

General Motors ging eerder een samenwerking aan met Andretti Global, het bedrijf van de Amerikaanse racefamilie. Echter, een verzoek om onder de Andretti-naam toe te treden tot de Formule 1 werd resoluut afgewezen. Dit leidde tot een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Alle partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Formule 1 moeten immers eerlijk behandeld worden. Andretti wilde samen met Cadillac, een dochteronderneming van General Motors, op de grid verschijnen.

Omdat Michael Andretti later afstand deed van een Formule 1-deal, lijkt de kans op succesvolle onderhandelingen met de koningsklasse ineens aanzienlijk groter. “Het vertrek van Andretti neemt ook een soort hobbel weg”, lichtte Valkenburg toe. “Opeens is er beweging in het proces.” Waarschijnlijk speelt hierbij mee dat een General Motors-team meer bekijks trekt. Als het team daadwerkelijk in 2026 toetreedt, zal het voor de eerste twee jaar een tussenleverancier moeten zoeken. Mogelijk gaan de Amerikanen samenwerken met Ferrari of Honda, twee fabrikanten die in het verleden al motoren hebben geleverd aan andere teams.

