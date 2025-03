Christian Horner kijkt uit naar de komst van het Cadillac-team, en moederbedrijf General Motors, op de Formule 1-grid. Volgens de Red Bull-teambaas laat de intrede van het Amerikaanse autobedrijf goed de ‘wereldwijde aantrekkingskracht van de Formule 1’ zien. Horner onthult ook meteen dat de komst van General Motors gepaard ging met een ‘vroege kerstbonus’ voor de andere teams.

Begin maart maakten de FOM en de FIA officieel bekend dat Cadillac vanaf 2026 definitief op de grid staat. In november werd er al een principeakkoord bereikt tussen de Formule 1 en General Motors, het moederbedrijf van Cadillac, maar het project kreeg in maart officieel groen licht.

Hoewel er eerder nog wel eens wat weerstand was tegen een elfde team, toen het team nog onder de noemer Andretti probeerde in de F1 te komen, zien de teambazen inmiddels wel het voordeel van een ‘groot merk’ als General Motors op de grid. “Als het iemand anders was dan General Motors (GM), dan hadden we waarschijnlijk er meer moeite mee”, geeft Christian Horner eerlijk toe. “Het vooruitzicht van GM die het opneemt tegen Ford is erg aantrekkelijk.”

Vroege kerstbonus

Eén van de struikelblokken onderweg naar de deelname van Cadillac was het prijzengeld. Met een elfde team op de grid zou het geld ook tussen elf teams moeten worden verdeeld, in plaats van tien. General Motors betaalde uiteindelijk meer inschrijfgeld, een ‘anti-verwateringsbedrag’ van 450 miljoen dollar, om dit te compenseren. “We hebben allemaal een vroege kerstbonus gehad als onderdeel van hun inschrijfgeld”, bevestigt ook Horner.

De Red Bull-teambaas is daarom nu vooral enthousiast over het toetreden van General Motors en Cadillac. “Dat een groot merk als GM in de sport komt, is positief. Het laat de aantrekkingskracht van de Formule 1 zien”, aldus Horner. “Het zou waarschijnlijk vijf of zes jaar geleden ondenkbaar zijn geweest dat een merk als Ford Motor Company of GM in de Formule 1 zou komen. Ik denk dat het de wereldwijde aantrekkingskracht van Formule 1 aantoont dat deze grote Amerikaanse merken hun intrede doen.”

