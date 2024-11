Naar verluidt moet General Motors een gigantisch ‘anti-verwateringsbedrag’ betalen voordat het mag toetreden tot de Formule 1. Maandag werd bekend dat de FOM de Amerikanen vanaf 2026 wil verwelkomen op de grid, op voorwaarde dat ze vanaf 2028 ook zelf motoren gaan bouwen. Om er zeker van te zijn dat een elfde team de verdeling van het prijzengeld niet beïnvloedt, moet General Motors diep in de buidel tasten.

Volgens BBC Sport betaalt General Motors de Formule 1 een ‘anti-verwateringsbedrag’ van 450 miljoen dollar – omgerekend ruim 425 miljoen euro – om deel te mogen nemen aan de koningsklasse. Samen met partner TWG Global moet de Amerikaanse autogigant dit bedrag ophoesten om hun deelname veilig te stellen. Het is meer dan het dubbele van de anti-verwateringsvergoeding van 200 miljoen dollar die in de huidige reglementen staat beschreven.

Verwateren van het prijzengeld

De bestaande teams zouden bij de FOM hebben aangedrongen op een significante verhoging van het bedrag in aanloop naar de Concorde-Overeenkomst van 2026, het jaar waarin General Motors toetreedt tot de Formule 1. Dit verdrag beschrijft onder andere hoe de opbrengsten van uitzendrechten en prijzengeld worden verdeeld. Het anti-verwateringsbedrag dient als compensatie voor de bestaande teams. Met de komst van een nieuwe deelnemer kan het prijzengeld immers ‘verwateren’.

Ongeveer 63 procent van de inkomsten van de Formule 1 wordt uitgekeerd aan de teams. Met het debuut van General Motors moet dat geld ineens over elf teams worden verdeeld in plaats van tien. Wanneer de Amerikaanse renstal in 2026 zijn debuut maakt in de sport, is het precies tien jaar geleden dat er meer dan tien teams actief waren in de Formule 1. In 2016 werd Haas de elfde deelnemer. Slechts een jaar later blies het Britse Manor Racing MRT de aftocht. Sindsdien wordt er standaard met tien teams en twintig coureurs geracet.

