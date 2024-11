Christian Horner, teambaas van Red Bull, heeft geen bezwaar tegen de mogelijke toetreding van General Motors tot de Formule 1. De Amerikaanse autogigant, eerder betrokken bij het Formule 1-project van Andretti, wordt binnenkort mogelijk aangekondigd als elfde team. Horner benadrukt echter dat de komst van General Motors niet ten koste mag gaan van de bestaande teams.

“We horen veel geruchten, maar niemand heeft hier concreet met ons over gesproken,” vertelde Horner aan Sky Sports over het mogelijke toetreden van General Motors. Hij ziet de komst van een groot Amerikaans merk wel als een potentiële aanwinst voor de sport. “We hebben Haas al, maar een groot merk zoals General Motors zou een mooie toevoeging zijn. Ford tegen GM – dat klinkt best sexy,” grapte hij. Red Bull werkt vanaf 2026 samen met Ford, een nieuwe motorleverancier in de moderne Formule 1.

‘Wie betaald de rekening?’

Horner stelt dus dat Red Bull geen problemen heeft met een elfde team, mits de bestaande teams niet belast worden. “We zouden ze met open armen ontvangen, zolang wij er maar niet voor betalen,” vervolgde hij. “We willen natuurlijk niet dat het prijzengeld straks verwatert.” Daarnaast plaatst de Red Bull-teambaas nog enkele logistieke kanttekeningen. “Het moet operationeel wel haalbaar zijn,” benadrukte hij. “Hoe werkt dat bijvoorbeeld op een circuit als Zandvoort? Zoals ik al zei, we hebben geen probleem met hun komst, maar de vraag blijft wie straks de rekening betaalt.”

Als General Motors daadwerkelijk tot de Formule 1 toetreedt, gebeurt dat op zijn vroegst in 2026. Toevallig is het dan tien jaar geleden dat er meer dan tien teams actief waren in de sport. In 2016 sloot Haas zich aan bij de koningsklasse. Slechts één jaar later nam het Britse Manor Racing MRT afscheid van de sport. Sindsdien wordt er standaard met tien teams en twintig coureurs geracet.

