Alsof er tijdens het raceweekend in Las Vegas nog niet genoeg verhaallijnen door elkaar liepen, meldden diverse media vrijdag dat er mogelijk een nieuw team op de grid verschijnt in 2026. Waar de Formule 1 eerder een samenwerking tussen Andretti en General Motors afwees, lijkt de organisatie wel oren te hebben naar een Amerikaanse renstal die exclusief onder de vlag van GM opereert. Volgens Zak Brown is een officiële aankondiging over dit elfde team niet ver weg.

Als een donderslag bij heldere hemel! Na lange tijd niets meer gehoord te hebben over de ambities van Andretti om een Formule 1-team op te richten, verschenen vrijdag ineens berichten dat er alsnog een nieuwe ploeg bijkomt in 2026. General Motors – de Amerikaanse autogigant – zou dan welkom zijn op de grid, op voorwaarde dat het vanaf 2028 ook eigen motoren levert.

Officiële aankondiging is kwestie van tijd

Ondanks de media-aandacht tasten de bestaande Formule 1-teams nog in het duister. “We hebben nog niets gehoord over een elfde team,” verklaarde Zak Brown tegenover Sky Sports. “Maar iedereen die bij het project betrokken is, lijkt een grote glimlach op het gezicht te hebben. Waarschijnlijk komt er dus snel een officiële aankondiging.” De McLaren-CEO liet weten benieuwd te zijn naar wat General Motors te bieden heeft. “Het wordt hoe dan ook spannend om naast Audi nog een nieuwe fabrikant in de sport te zien”, besloot hij.

De belofte van een nieuwe motorleverancier – en de sterke reputatie van General Motors – heeft de Formule 1 vermoedelijk over de streep getrokken. Eerder werd de samenwerking met Andretti immers al afgewezen. Echter, omdat Michael Andretti onlangs afstand deed van het project, zou de interesse van de koningsklasse zijn toegenomen. In de nieuwe constructie neemt General Motors, vermoedelijk onder de merknaam Cadillac, het voortouw. Dat gezegd hebbende, zullen de faciliteiten en infrastructuur die door Andretti zijn opgezet nog steeds worden gebruikt.

