Volgens McLaren-CEO Zak Brown beslist het team dit jaar nog over de toekomst van Nyck de Vries. Na een succesvolle test op het circuit van Paul Ricard gloort een reserverol voor de Friese coureur. Na zijn ontslag bij AlphaTauri in 2023 heeft De Vries niet meer in de Formule 1 gereden. In de tussentijd reed hij Formule E en won hij met Toyota de constructeurstitel in het WEC.

Een paar weken geleden won Nyck de Vries met Toyota Gazoo Racing Europe de constructeurstitel in het endurancekampioenschap. Afgelopen weekend verruilde hij de Toyota GR010 Hybrid echter voor een andere racewagen. De 29-jarige Fries reed in Frankrijk een aantal testmeters in de MCL36, de Formule 1-auto van McLaren uit 2022. In gesprek met Viaplay hintte Zak Brown dat er mogelijk een reserverol gloort voor de De Vries.

‘Lange geschiedenis met McLaren’

“Het ging heel goed”, aldus de Amerikaan. “Je weet dat hij natuurlijk een lange geschiedenis heeft met McLaren. Aan het begin van zijn carrière is hij immers bij ons begonnen.” Nyck De Vries was tussen 2010 en 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren. “We doorlopen nu ons TPC-programma (Testing with Previous Cars, red.) om een paar coureurs te evalueren en De Vries is één van die rijders.” Mogelijk zijn de Britten op zoek naar een nieuwe reservecoureur, nu Gabriel Bortoleto de overstap gaat maken naar Sauber.

Volgens Brown test McLaren ‘verschillende factoren’ met betrekking tot toekomstige teamcoureurs. “We zijn op zoek naar mensen voor in de simulator, testrijders en voeren tegelijkertijd ook bandentests uit”, legde de CEO uit. “Helaas hebben ze mij daar niet voor gevraagd”, grapte hij. “Nyck de Vries is gelukkig een groot talent. We wilden opnieuw kennis met hem maken en hij heeft het heel goed gedaan. Dus we zien wel wat er van komt.” Tot slot werd Brown gevraagd wanneer een beslissing wordt genomen over de toekomst van De Vries. “Waarschijnlijk aan het einde van het jaar”, antwoordde hij.

