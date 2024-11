Nyck de Vries werd afgelopen weekend gespot op het circuit van Paul Ricard. De Nederlandse coureur, die onlangs met Toyota kampioen werd in het enduranceracen, mocht testen met een oude Formule 1-auto van McLaren. De Vries heeft sinds begin 2023 niet meer achter het stuur van een Formule 1-bolide gezeten – na tien races moest hij zijn AlphaTauri namelijk afstaan aan Daniel Ricciardo.

Een paar weken geleden won Nyck de Vries met Toyota Gazoo Racing Europe de constructeurstitel in het endurancekampioenschap. De titel werd tijdens de allerlaatste race in Bahrein veiliggesteld. Afgelopen weekend verruilde hij de Toyota GR010 Hybrid echter voor een andere racewagen. De Friese coureur reed op Paul Ricard een aantal testmeters in de MCL36, de Formule 1-auto van McLaren uit 2022. Naar verluidt ging het niet om een bandentest met Pirelli, maar om een speciaal opgezette TPC-test (Testing of Previous Cars).

Testing of previous cars

Tijdens deze sessies mogen de verschillende Formule 1-teams onbeperkt testen, mits ze auto’s gebruiken die minstens twee jaar oud zijn. Mercedes maakte de afgelopen maanden meerdere keren gebruik van deze oefensessies om Andrea Kimi Antonelli op de proef te stellen. De jonge Italiaan reed in zowel de W12 uit 2021 als de W13 uit 2022.

Het is niet duidelijk waarom Nyck de Vries werd uitgenodigd voor een test met McLaren. Mogelijk zijn de Britten op zoek naar een nieuwe reservecoureur, nu Gabriel Bortoleto de overstap gaat maken naar Sauber. De Braziliaanse Formule 2-coureur maakt al sinds 2023 deel uit van het opleidingsteam in Woking. De 29-jarige De Vries was zelf tussen 2010 en 2019 ook een McLaren-pupil.

