Dit weekend reist de Formule 1 af naar Fabulous Las Vegas voor de gelijknamige Grand Prix. Sinds 2023 vormt de entertainmenthoofdstad het decor voor de derde race op Amerikaanse bodem. Het stratencircuit biedt unieke uitdagingen voor de teams en coureurs. Ferrari’s simulator ingenieur Erik van der Veen legt uit hoe de Scuderia zich voorbereidt op deze uitdagende baan en hoe de simulator daarbij een sleutelrol speelt.

Op papier oogt het Las Vegas Street Circuit relatief eenvoudig. De baan bevat slechts vijf bochtenreeksen en bestaat voornamelijk uit lange rechte stukken. Toch benadrukt Van der Veen dat het in de praktijk een zeer technisch circuit is. “De bochten zijn traag en vragen veel precisie, met grote remzones die perfect getimed moeten worden,” vertelde hij in een vooruitblik met Ferrari. “En dat alles bij snelheden van ruim driehonderdveertig kilometer per uur. Bovendien ga je sommige bochten blind in en – omdat het circuit in een stad ligt – beland je bij het minste of geringste in de muur.”

Naast de technische uitdagingen spelen de ligging en de weersomstandigheden ook een belangrijke rol. “De temperaturen kunnen snel dalen tot onder de 10 graden Celsius, wat het moeilijk maakt om de banden in het juiste werkvenster te krijgen,” aldus Van der Veen. “Vooral op de lange rechte stukken kan het rubber daardoor heel snel afkoelen.”

Simulator als ‘krachtig hulpmiddel’

Ferrari kan dit jaar profiteren van de baangegevens die in 2023 zijn verzameld. Vorig jaar moest het team nog werken met tekeningen. “We hebben nu een volledig accuraat baanmodel, inclusief asfalt en omgeving,” aldus Van der Veen. Hij legt uit dat coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hun rijstijl en afstellingen al in de simulator kunnen optimaliseren. “De simulator is een extreem krachtig hulpmiddel, vooral bij onverwachte omstandigheden,” voegde de Bredanaar eraan toe. “De sessies helpen de coureurs niet alleen om de baan te leren kennen, maar ook om zich aan te passen aan variabele omstandigheden, zoals veranderingen in temperatuur of wind.”

Ook tijdens de raceweekenden blijft de simulator een waardevol instrument. Zo heeft Ferrari een derde coureur die de gegevens van de vrije trainingen analyseert en die exact kan reproduceren in de simulator. “Daarbij richten we ons op het optimaliseren van de balans en het rijgedrag in de krappe bochten,” legt Van der Veen uit. “Bovendien biedt de simulator de mogelijkheid om risico’s te nemen zonder echte schade te veroorzaken. Dat helpt ons om verschillende scenario’s te simuleren en de coureurs het vertrouwen te geven om het maximale uit de auto te halen.”

