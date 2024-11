De komst van Lewis Hamilton naar Ferrari heeft de Formule 1-wereld op zijn kop gezet. Maar is deze zet wel zo slim? Ernest Knoors deelt in de podcast Formule 1 Paddockpraat zijn kritische blik op deze gedurfde beslissing en de mogelijke gevolgen voor het team.

“De komst van Lewis Hamilton naar Ferrari zie ik meer als een PR-actie”, steekt Knoors, die jarenlang werkzaam is geweest voor Ferrari in de Formule 1, van wal. “Met alle respect, maar Hamilton gaat die Ferrari niet van een P6 naar een P1 brengen. Hij zal er wel het maximale uithalen, maar wat Ferrari moet doen is die auto sneller maken. En als je die auto sneller maakt, dan kun je met de huidige line-up prima vooraan rijden.”

Volgens Knoors zijn Carlos Sainz en Charles Leclerc complementaire coureurs die een ijzersterk duo vormen. Wanneer de een het niet voor elkaar heeft in een race, dan rijdt de ander meer vooraan. “En bovendien moet je als team verder kijken op de horizon. Als Hamilton in de komende jaren kampioen wordt, dan worden hij en Ferrari onsterfelijk. Maar als je een team met talent wil opbouwen voor de komende vijf jaar, ga je dan op Hamilton bouwen? Nee, want hij zal na twee à drie jaar echt wel klaar zijn. Ik zou daarom die hele sterke line-up die Ferrari nu heeft, gewoon gehouden hebben.”

Gevaar voor drama

“Een grote naam als Hamilton brengt ook veel politiek mee. En als politiek binnen Ferrari niet goed gemanaged wordt, dan is er veel potentieel voor drama”, waarschuwt Knoors. “Hamilton heeft de neiging dat als het niet loopt, dat hij zijn hele auto ondersteboven laat schroeven en gaat experimenteren. Ferrari gelooft heel erg in de grote persoonlijkheden en zullen hem volgen. Maar Hamilton is nou net iemand die je een beetje moet leiden en niet de vrijheid moet geven om de hele auto om te bouwen. Want dan gaat het faliekant mis.”

Knoors voorspelt dat dit nog wel eens een probleem kan worden binnen de structuur van het Italiaanse team. “Zeker met de verwachting waarmee Hamilton wordt binnengehaald. Dus ik weet niet of het zo’n slimme zet is, maar voor de sport is het natuurlijk wel leuk.”

Beluister de gehele podcast, waarmee we met de techniekexperts Rob van den Heijkant en Ernest Knoors terugblikken op de grootste technische innovaties van dit F1-seizoen, hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts.