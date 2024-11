Welcome to Fabulous Las Vegas! Dit weekend begint de Formule 1 aan een nieuwe triple header en tevens aan de laatste drie races van het seizoen. De gokhoofdstad van de wereld trapt af, waarna het circus doorreist naar Qatar en Abu Dhabi. Benieuwd naar de weersverwachtingen in de woestijn van Nevada? Lees hier alvast het weerbericht voor de aankomende GP van Las Vegas!

Het weer blijft een van de meest onvoorspelbare factoren in de Formule 1. Tijdens de laatste oefensessie in São Paulo zorgde hevige neerslag nog voor flinke vertragingen; de kwalificatie moest zelfs worden uitgesteld tot zondagochtend. Ook tijdens de race op zondag viel de regen met bakken uit de lucht, wat leidde tot meerdere uitvalbeurten, safety cars en rode vlaggen. Uiteindelijk was het een briljante Max Verstappen die als winnaar uit de bus kwam. De onbetwiste regenkoning lijkt dit weekend een droge race tegemoet te gaan, al belooft het wel koud te worden in Las Vegas.

Weerbericht GP Las Vegas

Op donderdagavond staan de eerste vrije trainingen op het programma. Let op, door het tijdsverschil vinden deze sessies voor ons Nederlanders pas vrijdagochtend plaats. Tijdens de openingsdag blijft het waarschijnlijk droog, met een maximale temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. Niet bepaald warm voor Formule 1-begrippen, maar er wordt wel een aangenaam zonnetje verwacht in Nevada. ’s Avonds daalt de temperatuur naar waarden onder de 10 graden.

LEES OOK: Tijdschema GP Las Vegas: Zo laat beginnen de sessies

De derde vrije training wordt op vrijdagavond verreden, gevolgd door de cruciale kwalificatie. Het blijft kurkdroog in de woestijn, waar de luchtvochtigheid slechts 17 procent bedraagt. Het wordt opnieuw fris, met een maximumtemperatuur van 19 graden Celsius. In de nacht zakt het kwik weer naar zo’n 8 graden. Vrijdag wordt het iets bewolkter, maar het blijft windstil. Tot slot vindt op zaterdagavond de Grand Prix plaats, dwars door de straten van Las Vegas. Het wordt dan iets warmer, met temperaturen rond de 11 graden Celsius tijdens de race. Gedurende de dag wordt het waarschijnlijk zo’n 21 graden. De kans op regen blijft verwaarloosbaar, maar er steekt zaterdag wel een venijnige wind op.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!