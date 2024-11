Na twee weekenden zonder Formule 1 is het 22 november weer tijd om te racen. Voor derde, en laatste, keer dit seizoen reist het Formule 1-circus af naar de Verenigde Staten. De coureurs maken zich klaar voor de Grand Prix van Las Vegas. Omdat de sessies zich daar afspelen in de avonduren, gelden er door het tijdsverschil met Las Vegas afwijkende tijden voor Nederlandse fans. Bekijk hieronder het tijdschema van de GP van Las Vegas om geen moment van de spanning te missen.

De Grand Prix van Las Vegas maakt in 2024 voor de tweede keer zijn opwachting op de Formule 1-kalender en belooft wederom een spectaculaire nachtrace te worden. Het circuit, dat door de iconische Las Vegas Strip slingert, biedt een unieke setting met zijn verlichte skyline en grote hotels op de achtergrond. Daarnaast telt het stratencircuit zeventien bochten, met twee DRS-zones.

Lees alles over de Grand Prix van Las Vegas: van het circuit tot afgelopen winnaars en meer!

De strijd om het coureurskampioenschap gaat verder. Na de spannende race in Brazilië is het verschil in punten opgelopen naar 62. Vorig jaar won Max Verstappen hier vanaf P2 met een vijf seconden straf voor het gevecht in de eerste bocht met Leclerc. Wat wordt de situatie dit jaar?

Hoe laat begint de GP van Las Vegas 2024?

Vrijdag 22 november

03.30 – 04.30 uur: 1e vrije training

07.00 – 08.00 uur: 2e vrije training

Zaterdag 23 november

03.30 –04.30 uur: 3e vrije training

07.00 – 08.00 uur: kwalificatie

Zondag 24 november

07.00 – 09.00 uur: race

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!