Alex Palou, drievoudig IndyCar-kampioen en een van de grootste sterren van het Amerikaanse eenzitterscircuit, heeft aangegeven geen interesse te hebben in een Formule 1-avontuur met Cadillac. De 28-jarige Spanjaard, die al jaren in de VS woont en racet, sluit daarmee de deur voor een overstap naar het aanstaande Formule 1-project van General Motors. Cadillac debuteert in 2026 op de grid, maar heeft nog geen coureurs aangewezen.

Ondanks zijn huidige band met Honda via het Chip Ganassi Racing-team werd Alex Palou genoemd als potentiële kandidaat voor het Amerikaanse Formule 1-team, dat vanaf 2026 wil instappen onder de vlag van Cadillac. Zijn succes in de IndyCar en zijn populariteit in de Verenigde Staten maakten hem tot een logische keuze voor deze nieuwe – en bij uitstek Amerikaanse – renstal. Maar Palou ziet een toekomst in de Formule 1 niet meer op zijn pad komen.

‘Hoef geen verandering meer’

“Iedereen weet dat ik alles heb geprobeerd om in de Formule 1 te komen”, verklaarde Alex Palou in een interview met Racer. “Ik ging er helemaal voor. Het was niet eens alleen maar: ‘Ik probeer een beetje.’ Ik ging er echt helemaal voor. Maar het werkte niet.” De 28-jarige Palou doorliep in zijn jongere jaren het Europese juniorenprogramma richting de Formule 1, met onder andere een seizoen in de Formule 3 en Super Formula, voordat hij zijn draai vond in de IndyCar. Sinds zijn overstap naar de Amerikaanse serie heeft hij grote successen geboekt, met drie kampioenschappen in vier jaar tijd.

“Ik zal het zo zeggen: ik wil daar (de Formule 1, red.) niet heen”, verduidelijkte Palou. “Ik had een halve kans – of misschien meer een kans van tien procent – en het is niet gelukt. Dat is prima. Ik ben blij dat ik een geweldige kans in de IndyCar heb gekregen, en het gaat goed. Ik heb geen contact meer gehad met Formule 1-teams. Ik ben niet op zoek naar verandering.” In het huidige seizoen stevent Palou opnieuw af op een titel. Dankzij vier zeges in vijf races heeft hij een comfortabele voorsprong opgebouwd in het klassement. Toch ontbreekt nog één kroonjuweel op zijn palmares – de prestigieuze Indy 500. Met de 109e editie in het verschiet gaat hij binnenkort een zesde poging doen om deze te winnen.

