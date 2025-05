Cadillac-topadviseur Mario Andretti onthult hoe de zaken ervoor staan bij het aankomende elfde team. De Amerikaanse renstal is druk bezig met de voorbereidingen op hun debuut in 2026, maar moet nog coureurs kiezen. Volgens Andretti heeft Cadillac als nadeel dat de keuze beperkt is, omdat veel coureurs al vastliggen bij de concurrentie. Toch zijn er zeker nog een paar grote talenten zonder contract, en daar hoeft niet per se een Amerikaan tussen te zitten, aldus Andretti.

Het moment waarop elfde team Cadillac debuteert op de Formule 1-grid komt steeds dichterbij. De Amerikanen zijn, onder teambaas Graeme Lowdon, druk bezig met de voorbereidingen, maar missen nog altijd twee coureurs die hun bolides volgend jaar gaan besturen. Cadillac-topadviseur Mario Andretti deelt alvast wie hij wel achter het stuur bij de Amerikaanse renstal ziet kruipen, en dat is goed nieuws voor Sergio Pérez.

Pérez verloor afgelopen december nog zijn plekje bij Red Bull, maar is nu één van de kandidaten om bij Cadillac aan de slag te gaan. “Hij wordt zeker overwogen, dat moet wel”, vertelt Andretti tegen Fox Sports. “Ik kan niet onthullen hoever we zijn met onderhandelen. Dit houden we liever voor onszelf totdat we alle beschikbare coureurs onder de loep hebben genomen.”

De renstal heeft de luxe om hun coureurskeuzes rustig te maken, aangezien veel coureurs al onder contract staan bij de concurrentie. Volgens Andretti is dat wel meteen ook een nadeel. “De keuze is enigszins beperkt, laten we eerlijk zijn”, vervolgt de Amerikaan. “Veel van de grote talenten staan al onder contract. Gelukkig zijn er nog een paar, drie of vier, die zeker overweging verdienen. Er zijn ergens gesprekken gaande. Meer kan ik je niet vertellen.”

Geen Amerikaanse coureur?

Naast Pérez staan ook IndyCar-coureur en Amerikaan Colton Herta, voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher, Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas en Ferrari-reservecoureur Zhou Guanyu op het lijstje. “Als er een mogelijkheid is om terug te keren in de Formule 1, bij welk team dan ook, zie ik dat zeker als een optie”, zei Zhou zelf over een eventueel Cadillac-stoeltje tegen FORMULE 1 Magazine.

De kansen van Zhou op dat felbegeerde stoeltje zijn toegenomen, want Andretti bevestigt dat Cadillac niet vanaf het begin per se een Amerikaanse coureur hoeft te hebben. “Als we op dit moment het gevoel hebben dat we misschien een seizoen of zo moeten wachten met het binnenhalen van een Amerikaan, dan moet dat maar”, concludeert de adviseur. “Het zou optimaal zijn als we definitief kunnen zeggen: ‘Ja, we hebben de Amerikaan al’. Op een gegeven moment dachten we misschien van wel, maar nu willen we die optie openhouden.”

