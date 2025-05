Valtteri Bottas is nog lang niet klaar met de Formule 1. De Fin zit dit seizoen op de reservebank bij Mercedes, nadat Sauber eind 2024 besloot zijn contract op te zeggen. Voor de coureur is echter het mentoren van Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli niet genoeg. Bottas heeft de hoop zelf nog een paar jaar weer op de grid te mogen staan, het liefst bij aankomend elfde team Cadillac.

Valtteri Bottas moest eind 2024 vertrekken bij Sauber, en werd opgevolgd door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Na een teleurstellend seizoen bij het Zwitserse team, waarin de Fin nul punten kon pakken, zat Bottas zonder stoeltje. Mercedes bood een helpende hand, en hij ging aan de slag als reservecoureur bij zijn voormalig werkgever. Het is voor Bottas echter bij lange na niet genoeg.

LEES OOK: Waarom Claire Williams Russell niet eerder naar Mercedes liet gaan: ‘Dat haatte ik’

“Mijn doel is om weer te racen”, vertelt Bottas tegen TopGear.com. De Fin weet ook wel hoe hij dat het beste weer voor elkaar kan krijgen. “Ik moet goed in de gaten houden wat er gebeurt op de rijdersmarkt. Natuurlijk ben ik gefocust op mijn werk, maar tegelijkertijd houd ik mijn ogen en oren goed open.”

De tienvoudig Grand Prix-winnaar rijdt al sinds 2013 in de koningsklasse, dus aan ervaring geen gebrek. Bottas was daarbij ook vijf jaar lang de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. “Ik ben nu niet content”, zegt de Fin eerlijk over zijn huidige rol als reservecoureur. “Ik voel echt dat ik nog een paar jaar heb, en dat ik meer kan geven aan de sport. Tegelijkertijd is de sport altijd moeilijk te voorspellen, en dus ook of je nog een tweede kans krijgt.”

Cadillac

Eén potentiële kans voor Bottas kan het aankomende team Cadillac zijn. De Amerikaanse renstal staat vanaf 2026 op de grid, en zoekt nog naar coureurs. Bottas staat samen met onder meer Sergio Pérez op het kandidatenlijstje. “Wat voor mij motiverend zou zijn, is om aan een nieuw project te beginnen. Een samenwerking aangaan voor een aantal jaren met duidelijke doelen. Dat is wat ik op dit moment nodig heb.”

LEES OOK: Antonelli dankbaar voor mentor Bottas: ‘Hij mag mijn champagne opdrinken’

De voormalig Mercedes-coureur zegt daarbij klaar te zijn met eenjarige contracten. “Maar tegelijkertijd, als er een plek vrijkomt in een auto waarin je kunt vechten voor goede punten of zelfs podiumplaatsen of overwinningen, dan zou ik dat natuurlijk graag doen”, besluit Bottas wel. “Maar het is op dit moment vrij lastig om te zien hoe de dingen zich ontvouwen.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.