Wolff betreurt vertrek Honda: ‘Ga ze missen op de paddock’

Aan het einde van 2021 vertrekt Honda uit de Formule 1. Toto Wolff vindt het jammer dat Honda vertrekt, maar begrijpt het wel. “Als je niks terugverdient van je investering dan is het logisch.”

Honda vertrekt na volgend jaar uit de sport omdat ze in 2050 graag koolstofneutraal willen zijn. Dat heeft voor Honda nu de hoogste prioriteit. Daarmee blijven er drie motorleveranciers over. Toto Wolff is niet blij met het vertrek van de Japanse motorfabrikant.

“Het is ontzettend jammer dat ze de Formule 1 gaan verlaten. Ze hebben een investering gedaan en die was niet winstgevend. Als je investeert in de Formule 1 moet je garanties hebben dat je er winst aan over houdt. Als dat niet het geval is, dan is het logisch dat iemand zegt: Jammer, we hebben het geprobeerd, maar het heeft niet gewerkt”, vertelt Wolff aan judge13.

“In het verleden hebben we het ook al gezien. BMW, Toyota verlieten ook de sport. Het is voor de sport niet goed dat Honda de Formule 1 verlaat. Ik ga de jongens van Honda echt missen”, aldus de Oostenrijker.

