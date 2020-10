Källenius: ‘Toekomst Mercedes in Formule 1 net zo zeker als toekomst Bayern München in voetballerij’

Ola Källenius is sinds 2019 de CEO van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, en sindsdien is het niet duidelijk of Mercedes in de Formule 1 blijft. Maar volgens hem blijft Mercedes in de Formule 1.

Er gingen zelfs geruchten rond dat sponsor INEOS het team zou kopen, maar dat deed Toto Wolff af als klinkklare onzin. Mercedes tekende in augustus wel het Concorde Agreement, maar daar zou een vertrek-clausule inzitten. Maar volgens CEO Ola Källenius blijft Mercedes in de Formule 1.

“We hebben geen reden om de Formule 1 te verlaten net zoals bijvoorbeeld Bayern München geen reden heeft om te stoppen met voetbal”, zegt Källenius in gesprek met het Zweedse TV6.

Volgens hem is de budgetcap een belangrijke reden waarom Mercedes blijft. “De kosten gaan de komende drie jaar omlaag en dat gaat ervoor zorgen dat we agressievere doelen kunnen stellen voor het Formule 1-project”, aldus de Zweed.

