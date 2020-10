Bottas: ‘Ik weet dat ik op goede dagen beter ben dan Hamilton’

Na elf races heeft Lewis Hamilton zeven races gewonnen en Valtteri Bottas wist twee races te winnen. En ook al viel Bottas uit op de Nürburgring, hij heeft nog steeds genoeg zelfvertrouwen. “Ik weet dat ik op goede dagen beter ben dan Hamilton.”

Valtteri Bottas leek een goede kans te hebben om de Grand Prix van Eifel op zijn naam te schrijven, maar na een fout in bocht één moest hij Hamilton voorbij laten en een paar rondes viel hij uit met een motorprobleem. Toch heeft de Fin nog genoeg zelfvertrouwen.

“Tuurlijk zijn er de laatste jaren dagen geweest waar Lewis mij de baas was en over het algemeen is hij de laatste jaren de betere coureur geweest, maar ik denk dat ik op een goede dag beter ben dan Hamilton”, vertelt Bottas aan Sky Sports.

“Ik ben best wel tevreden hoe het nu gaat, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren. Mijn snelheid in de races is goed. Het gaat om de details. Alles moet kloppen en dan gaat het zoals ik het wil”, aldus de Fin, die de Grand Prix van Oostenrijk en Rusland op zijn naam schreef.

