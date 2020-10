Mercedes: ‘Het DAS-systeem werd vaker gebruikt afgelopen weekend’

Mercedes introduceerde tijdens de wintertesten het DAS-systeem. De coureurs kunnen hierdoor de voorbanden makkelijker op temperatuur houden. Volgens strategist James Vowles had het systeeem op de koude Nürburgring echt zijn invloed.

Banden op temperatuur houden in het Siberië van Duitsland, zoals Sebastian Vettel de Nürburgring noemde, werd belangrijker dan ooit en dus gebruikten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het systeem vaker dan tijdens de eerste tien races van het seizoen, zo zegt James Vowles.

Lees ook: Mercedes heeft ontwikkeling 2020-auto ‘al lang’ gestopt: ‘Ook daarom loopt Red Bull in’

“We gebruikten DAS in de vrije training, kwalificatie en in de race”, vertelt James Vowles in de Mercedes debrief. “We gebruikten het ook in de formatieronde, maar ook achter de Safety Car”, zegt Vowles.

“De banden koelden steeds verder af. Ik denk dat het DAS-systeem ons zeker heeft geholpen bij de herstart. Het had echt zijn impact dit weekend”, aldus de strategist van Mercedes, die daarmee Toto Wolff tegenspreekt. Wolff beweerde namelijk dat DAS geen gamechanger was afgelopen weekend.

Lees ook: Wolff: ‘DAS was geen gamechanger op de Nürburgring’