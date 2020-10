Wolff: ‘DAS was geen gamechanger op de Nürburgring’

Het was afgelopen weekend koud op de Nürburgring en vooraf werd gedacht dat het DAS-systeem van Mercedes in de koele omstandigheden een doorslaggevende factor zou zijn. Toto Wolff ontkent dat. “Het was geen gamechanger.”

Het was slechts negen graden tijdens de race terwijl de asfalttemperatuur bleef steken op 17 graden. Daarmee werd het één van de koudste races ooit. Veel coureurs hadden moeite om de banden op temperatuur te krijgen en vervolgens te houden. Mercedes kan met het DAS-systeem de banden makkelijker op temperatuur krijgen dan de concurrentie en daarmee zouden ze een groot voordeel kunnen hebben in koelere omstandigheden.

Maar volgens Toto Wolff was het geen doorslaggevende factor geworden op de Nürburgring. “Je kon zien dat Verstappen sneller was dan ons in de eerste sector. Zij kregen de banden dus beter op temperatuur, maar wij waren vervolgens in de tweede en laatste sector sneller”, vertelt Toto Wolff aan Autosport.

“DAS hielp een beetje, maar het was geen gamechanger. Maar het is wel iets wat ons kan helpen om meer temperatuur in de voorbanden te krijgen”, aldus de teambaas van Mercedes.

