Wolff: ‘Niet eerlijk om te zeggen dat Hamilton zoveel races wint, doordat hij de beste auto heeft’

Lewis Hamilton evenaarde afgelopen weekend de 91 overwinningen van Michael Schumacher. Veel mensen zeggen dat de Brit zoveel wint, doordat hij in de beste auto rijdt, maar dat vindt Toto Wolff niet gerechtvaardigd. “Coureurs die dat zeggen, moeten zich afvragen waarom zij niet bij Mercedes rijden”, sneert Wolff.

Lewis Hamilton rijdt sinds 2013 bij Mercedes en wint sinds 2014 elk jaar minimaal zeven races. Er wordt gezegd, ook door onder andere oud-wereldkampioen Jackie Stewart, dat hij alleen maar wint doordat hij in de beste auto rijdt. Teambaas Toto Wolff is het niet eens met deze bewering.

“Het is niet eerlijk. Het winnen van races en kampioenschappen is in deze sport altijd een teamprestatie. Maar je moet als coureur in de positie komen dat je in de beste auto mag rijden. Dan zie je dat een aantal getalenteerde coureurs niet altijd de juiste beslissingen namen”, vertelt de Oostenrijker aan Crash.

“Hij heeft de keuze gemaakt in 2013 om bij Mercedes te gaan rijden, hij zit achter het stuur en hij moet met de auto rijden die wij hebben gemaakt. Wij konden deze records niet breken zonder hem en hij kon deze records niet breken zonder ons. Ik vind het dan ook niet leuk dat mensen zeggen: “Hij wint omdat hij in een Mercedes rijdt. Het is dan makkelijk om zoveel races te winnen.” De coureurs die dat zeggen moeten zich goed afvragen waarom zij nu niet bij Mercedes rijden”, sneert Wolff.

